Dresden

Der Dresdner Zoo darf sich abermals über Nachwuchs bei den Pinguinen freuen. Zwei Küken erblickten nach einer 40-tägigen Brutzeit am 20. und am 23. April das Licht der Welt.

Etwa acht Wochen lang müssen die Jungvögel noch in der Bruthöhle ausharren und werden dort von den Altvögeln versorgt. Ein kurzer Blick in die Brutbox zeigt, die zwei Pinguinküken, deren Geschlecht noch nicht bekannt ist, entwickeln sich mit ihren derzeit 680 und 500 Gramm gut. Bis die jungen Pinguine ihr Nest jedoch verlassen können, müssen sie noch weiter an Gewicht zulegen. Bis dahin müssen sich wohl auch noch die Besucher des Zoos gedulden.

Mit dem jüngsten Nachwuchs ist die Pinguingruppe des Zoos auf insgesamt 14 Tiere angewachsen. Voraussichtlich wird der Zoo in den nächsten Tagen noch weitere Neuankömmlinge begrüßen können: Zwei weitere Pinguin-Paare brüten derzeit Nachwuchs aus.

Von mb