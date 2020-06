Secondhand- und Vintagemode ist bereits seit einigen Jahren wieder en vogue. Wer was auf sich hält, der kauft gebraucht. Doch reichen 50 Euro, um sich in der Dresdner Neustadt komplett einzukleiden? Unsere Volontäre Sabrina Lösch und Felix Franke haben den Test gemacht, was in drei Stunden und zwei Shops zu ergattern ist.