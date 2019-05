Dresden

Die Stadt will Radfahren in Blasewitz sicherer machen. Wie die Verwaltung mitteilte, werde ab Sommer die Hüblerstraße zwischen Berggartenstraße und Schillerplatz für Radler auch entgegen der Einbahnstraße legal befahrbar sein. Entsprechende Pläne für Markierung und Beschilderung liegen im Straßen- und Tiefbauamt fertig in der Schublade. An der Kreuzung Berggartenstraße müsse allerdings die Ausrüstung der Ampel ergänzt werden. „Sobald das Steuergerät geliefert ist, können wir loslegen“, kündigte der frühere Amtsleiter Reinhard Koettnitz an.

Auch am Schillerplatz solle Radfahren sicherer werden, wegen der Geometrie und der Verkehrsbelegung liege dort aber keine Lösung auf der Hand. Zu den nächsten Schritten gehöre dann das Blaue Wunder. Verkehrsplaner ergründen, wie sich die längerfristige Sperrung einer Fahrspur bei der Brückensanierung auswirkt. „Wir erwarten Erkenntnisse, ob wir einen Radweg über die Brücke führen können und wie wir den Verkehr über den Schillerplatz organisieren, ohne dass der Verkehrsfluss ausgebremst wird“, erklärte Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain.

Von DNN