Abend für Abend dröhnte es in den vergangenen Tagen über den Dächern im Dresdner Süden, drehte dort mit reichlich Ausdauer ein Hubschrauber in teils recht geringer Höhe seine Runden. Vielen Dresdnern blieb das angesichts des beständigen Lärms über ihren Köpfen nicht verborgen, in sozialen Netzwerken häuften sich bald die Fragen nach dem Warum. Jetzt bestätigte die Bundespolizei in Dresden auf Nachfrage der DNN die Einsätze mit dem Helikopter – und erklärt, was genau dahinter steckt.

Die Beamten waren jeweils am Freitag-, Sonnabend- und Sonntagabend in die Luft gegangen, um so das Geschehen auf den Bahnanlagen im Dresdner Süden zu sondieren. Die Einsätze, so erklärt Bundespolizeisprecher Holger Uhlitzsch, richteten sich allen voran gegen Schmierfinken, die es auf die auf den Gleisen abgestellten Züge abgesehen haben – aber auch gegen junge Leute, die die Bahnanlagen als besondere Kulisse für waghalsige Fotos nutzen, die sie später vornehmlich im sozialen Netzwerk Instagram posten.

Immer wieder Züge besprüht

In den vergangenen Wochen seien laut Holger Uhlitzsch in Dresden vermehrt Züge der Deutschen Bahn und anderer privater Unternehmen besprüht worden. Deshalb habe sich die zuständige Bundespolizei dazu entschieden, rund um das Wochenende in den Abendstunden die Gleisanlagen im Bereich zwischen Dresden-Altstadt und Pirna aus der Luft zu überwachen, um einerseits mögliche Vorfälle aufzuklären, aber auch um die Sprayer von vorn herein abzuschrecken. Die Einsätze in den Abendstunden dauerten je eineinhalb bis zwei Stunden. Straftaten registriert haben die Polizisten während der Kontrollflüge nicht.

Der Sprecher der Bundespolizei verweist aber auf laufende Verfahren, unter anderem auch auf sehr umfangreiche, schon länger geführte Ermittlungen gegen eine Dresdner Graffitibande. Deren Mitgliedern im Alter zwischen Mitte 20 und Mitte 30 werden inzwischen Dutzende Straftaten zur Last gelegt, die Schäden summieren sich demnach inzwischen auf einige Hunderttausend Euro. Die Gruppe soll immer wieder in und um Dresden Personen- und Güterzüge mit großflächigen Bildern besprüht haben – offenbar unbeeindruckt von den längst gegen sie laufenden Ermittlungen.

Gefahr auf den Gleisen

Angesichts des hohen finanziellen Schadens verteidigt Holger Uhlitzsch auch den sehr kostenintensiven Einsatz eines Hubschraubers. „Wenn wir zur gleichen Zeit mehrere Streifenwagen mit den entsprechenden Besatzungen losschicken, ist das auch ein großer Aufwand“, sagt der Sprecher. Mit dem Hubschrauber, der unter anderem eine Wärmebildkamera an Bord hat, ließen sich außerdem größere Bereiche besser überwachen und verdächtige Personen schneller ausmachen und einfacher verfolgen.

Gerade mit Blick auf den sprühenden Nachwuchs und mögliche Nachahmer verweist Holger Uhlitzsch auf die verschiedenen legalen Graffitiflächen in Dresden. Das Besprühen von Zügen ist nicht nur eine Straftat und mit immensen Reinigungskosten verbunden, der Aufenthalt in den Gleisanlagen sei auch gefährlich. Ein dringender Appell, den der Sprecher zugleich in Richtung junger Leute adressiert, die zwar die Züge nicht bemalen wollen, sich vor der Kulisse abgestellter Eisenbahnen oder auf den Schienen aber gern fotografieren.

Phänomen der „Selfies im Gleis“

Seit einigen Jahren gebe es bereits das Phänomen der „Selfies im Gleis“, auch in Dresden werden immer wieder Menschen deshalb auf den Bahnanlagen aufgegriffen oder beobachtet, darunter oft auch junge Frauen oder Mädchen. „Die Züge heute sind sehr leise. Wenn man ei­nen herannahenden Zug bemerkt, kann es schon zu spät sein“, warnt Holger Uhlitzsch. Außerdem können derartige Aufnahmen auch juristische Konsequenzen haben, laut Bahn drohen Geldstrafen in Höhe von bis zu 5000 Euro.

Der Fokus der Hubschraubereinsätze habe jetzt auf dem Wochenende gelegen, erklärt der Sprecher der Bundespolizei. Weitere Kontrollflüge seien aber nicht ausgeschlossen – ähnliche Einsätze habe es auch bereits in der Vergangenheit gegeben. Dabei hatten die Polizisten nicht nur die Dresdner Bahnanlagen im Visier, sondern auch Bahnhöfe in der Region wie etwa Königsbrück oder Kamenz, wo ebenfalls regelmäßig die dort nachts abgestellten Züge das Ziel von Sprühern sind.

