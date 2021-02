Hotel Stadt Rom in Dresden: Wo Diskretion groß geschrieben wurde

Dresden

Manchmal reicht eine Drehtür, um der Wirklichkeit zu entkommen und in eine andere Welt einzutreten, die Welt der Grand Hotels. Dort wird noch Wert auf Äußerlichkeiten gelegt: gutes Benehmen, geputzte Schuhe, gebügelte Hemden, ein gewisser Stil beim Essen und Trinken sowie ein Bewusstsein für Hierarchien und, sehr wichtig, Diskretion. Also nahezu alles, was nach Ansicht von Kulturpessimisten gerade verloren geht.

Dass es jedoch hinter der Drehtür nicht immer mit rechten Dingen zugeht, dass diese altmodischen Glitzerorte nicht nur von Geschäftsleuten, Politikern und Künstlern, sondern auch von Spekulanten, Selbstdarstellern und Hochstaplern aufgesucht werden, zeigt bereits der Roman „Menschen im Hotel“ von Vicki Baum aus dem Jahr 1929. Das Buch, eine Mischung aus Melodram, Unterhaltung und leiser Gesellschaftskritik, traf den Nerv der Zeit, es ist noch immer einer der wichtigeren Berlin-Romane und definitiv ein Dokument des Zeitgefühls der Weimarer Republik.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Baum, gebürtige Österreicherin, arbeitete selbst wochenlang als Zimmermädchen in luxuriösen Berliner Hotels um für ihren Roman zu recherchieren. Sie wusste also, was Hotelmädchen tun, weshalb sie auch schrieb: „Es ist eine dumme Fabel, dass Hotelstubenmädchen durch die Schlüssellöcher schauen. Hotelstubenmädchen haben gar kein Interesse an den Leuten, die hinter Schlüssellöchern wohnen. Hotelstubenmädchen haben viel zu tun und sind angestrengt und müde und alle ein wenig resigniert, und sie sind vollauf beschäftigt mit ihren eigenen Angelegenheiten.“ Man sieht, in der ach so guten alten Zeit war es mitnichten alles gut, als Golden werden die 1920er-Jahre allenfalls die im Elfenbeinturm und im Kaffeehaus sitzende Kulturschickeria sowie all jene empfunden haben, die immer behaupten, Geld sei nicht wichtig, selber aber reichlich davon gebunkert haben.

Der Wirklichkeit zu entkommen versucht, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, konnte man einst auch im Hotel „Stadt Rom“ am Neumarkt. Auftraggeber war zunächst der Königlich-polnische und Kurfürstlich-sächsische Regierungskanzlist Gottlieb Zimmermann, der für sein Bauprojekt glatt drei Häuser abreißen ließ, was offenbar keine Baubehörde sauer aufstieß. Recht schnell hatte er aber genug von der Sache, er veräußerte die ganze dreiseitig zwischen Moritzstraße, Neumarkt und kleiner Kirchgasse frei stehende „Chose“ für 7400 Taler an den kurfürstlichen Mühleninspektor Johann Caspar Richter, der wiederum das „jünsthin erkauffte am Neumarckte gelegene Zimmermannsche Haus völlig niederreißen und von Grund auf neu aufbauen“ ließ – und zwar nach Entwürfen des Maurermeister Andreas Adam, einem Schüler des (Zwinger-)Baumeisters Matthäus Daniel Pöppelmann.

Das einzige Schieferdach seiner Zeit

In Sonderheft 5 von 2005 der von der Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden (GHND) herausgegebenen „Neumarktkurier“-Reihe wird festgehalten: „Die reiche Ornamentik gehörte zum Besten ihrer Zeit in Dresden. Bereits während der Erbauung erkannte man den hohen künstlerischen Wert des Gebäudes, dessen Dach als einziges der Stadt (!) entgegen dem Baureglement, das eine Ziegeldeckung vorschrieb, mit Schiefer gedeckt werden durfte.“ Und auf der Homepage der GHND ist zum Hotel Stadt Rom zu lesen: „Sein großzügiger Grundriss und seine elegante Fassade glichen eher dem Typus eines Palais als dem eines Bürgerhauses. Es verknüpfte die für Dresden typische Gliederung durch den höfischen Lisenenstil mit bürgerlichen Bauelementen wie Erker und Mansarddach. Am dreiachsigen Mittelrisalit waren die Spiegelfelder mit feinem Rokokodekor belegt.“

Im Bombardement durch preußische Truppen im Juli 1760 während des Siebenjährigen Krieges brannte das Haus aus und wurde dann 1773 mit ziegelgedeckten Walmdach und unter Verzicht auf die vorher so pittoreske Attikabalustrade wieder aufgebaut. Seit Anfang Februar 1768 gehörte das Gebäude mit seinen markanten, reich verzierten, dreigeschossigen Erkern an den Ecken dem Kammerpräsidenten Hans Christoph von Poigk.

Erst 1832 wurde im Gebäude ein Hotel mit dem Namen „Zur Stadt Rom“ eingerichtet. Im Juli 1843 logierte der 25-jährige Karl Marx, der mit seinen später zentralen Thesen kolossal falsch liegende und zeitlebens notorisch klamme Gesellschaftstheoretiker, für zwei Wochen im Hotel.

Während des Maiaufstandes von 1849 lag auch das Hotel Stadt Rom im Epizentrum der Kämpfe zwischen den Revolutionären einerseits und sächsischen und preußischen Truppen andererseits. Die Fassade wurde reichlich durchlöchert, der Erker zur Moritzstraße wurde völlig zerstört, konnte aber letztlich durch eine gelungene Kopie ersetzt werden. 1909 entging das Hotel dem Abbruch, als die Kleine Kirchgasse verbreitert werden sollte.

Um 1900 war der Neumarkt keine gute Adresse

Um 1900 war der Neumarkt nicht mehr gerade erste Adresse in Sachen Wohnlage. Besserverdiener zogen es entschieden vor, ein schmuckes „Eigenheim“ in einem der neuen Villenvororte wie Striesen oder Blasewitz zu beziehen. Die meist kleinen, dunklen und wenig komfortablen Quartiere in den Hinterhöfen des Neumarkt-Areals wurden an arme Leute vermietet, in die Erdgeschosse zogen Läden und Handwerksbetriebe ein, große Adelspaläste wurden zuhauf in Hotels umgewandelt.

Das Palais des Grafen Beichlingen mutierte zum „British Hotel“. Nicht ganz so nobel und entsprechend teuer waren das Hotel „Fürst Bismarck“, An der Frauenkirche 22, der „Bayerische Hof“ an der Töpferstraße 8 oder der „Straßburger Hof“, An der Frauenkirche 20. Das Hotel Rom wurde mehrfach modernisiert. 1926 wurde in ihm ein „Bräustübl“ eingerichtet, dessen Attraktion eine „Folterkammer“ war – mit den entsprechenden der „Wahrheitsfindung dienenden Instrumenten ausgestattet. Die Kellner servierten im Frack, die wahren Gentlemen unter den Gästen trugen den auch, allerdings stets eine weiße Fliege, während – der kleine Hinweis in Sachen Stilkunde sei an dieser Stelle gestattet – eine schwarze Fliege zum Frack einzig und allein dem Kellner vorbehalten war.

Dort, wo auf dem Archivfoto die Bäume stehen, soll das Hotel Stadt Rom errichtet werden. Quelle: Stadt Dresden

Überhaupt: Verhungern und Verdursten brauchte im Neumarkt-Areal keiner: Bei Herrmann Taupitz im Gebäude Landhausstraße 3 erhielt man um 1900 außer „Brod, Gemüse oder Cigarren“ auch Waldschlösschen Märzenbier, in der Weinhandlung und entsprechenden Rebensaft-Stuben „Taberna“ in der Moritzstraße 5 kamen die Jünger Bacchus auf ihre Kosten. Insbesondere unsere trinkfesten Mitbürger vom Stamme der Bajuwaren, die ja bekanntlich ein irdisches Verhältnis zur Religion und ein mystisches zum Bier pflegen, dürften sich früher in der sächsischen Residenzstadt nicht nur ausgesprochen wohl, sondern sogar regelrecht heimisch gefühlt haben. In einem Spezialausschank im „Palais de Saxe“ in der Moritzstraße 1B gab es Münchner Löwenbräu, im „Schloßkeller“ in der Schloßstraße 14 war eine „Echt Bayrische Bierstube“ untergebracht und im „Hotel Stadt Gotha“ in der Schloßstraße 11 wartete mit dem Münchner Hofbräu ein weiteres Etablissement auf echt teutsche Kerle, die keine Kosten und Mühen scheuten, sich einen Hopfenkeller an den Hüften zuzulegen.

Anfang der 1930er-Jahre galt dann das Hotel „Stadt Rom“, das über 60 Betten verfügte, als „gut bürgerlich“. Für die Übernachtung mussten je nach Zimmer zwischen 4 und 6,50 Reichsmark, für Vollpension zwischen 8 und 14 Reichsmark berappt werden.

Rekonstruktion anhand von Fragmenten und Fotos

Wegen der städtebaulichen und künstlerischen Bedeutung war das Hotel „Stadt Rom“ schon in den 1980er-Jahren für den Wiederaufbau vorgesehen. Das Bauwerk ist gut dokumentiert, auch konnten zahlreiche Baufragmente geborgen werden. Es gibt zudem zuhauf Fotografien von Großplattennegativen, die viele Details des Baus vor und nach der Zerstörung zeigen, ein Vorkriegsfarbdiapositiv, Postkarten …

Visualisierung der Gesellschaft Historischer Neumarkt für den Wiederaufbau des Hotels Stadt Rom von 2018. Quelle: GHND

All das an Relikten sollte zu Rate gezogen werden, wenn man daran geht, das Hotel „Stadt Rom“ – etwas versetzt – wieder zu errichten, wozu nach langem Hin und Her Bauausschuss und Stadtrat ihr Placet gaben. Sehr zur Freude der Gesellschaft Historischer Neumarkt, die versichert: „Ohne eine Bebauung der Parzelle des Hotel Stadt Rom zerfließt die südöstliche Platzecke förmlich, besitzt keine räumliche Fassung“ Die Rekonstruktion würde „eines der wertvollsten und elegantesten Wohnhausbauten des deutschen Rokoko wiederherstellen, wenn auch als Kopie“.

Von Christian Ruf