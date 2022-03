Hotel Elbflorenz in Dresden nimmt Kriegsflüchtlinge kostenlos auf

Dresden

Das Hotel Elbflorenz im World Trade Center in Dresden bietet ein Kontingent von 93 Plätzen zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine an. Das Haus wird von der zur Hamburger B&L Gruppe gehörenden Hotelbetreiberin Clipper Hospitality geführt. „18 Zimmer sind bereits belegt“, erklärt Andreas Groß, der für die B&L Gruppe das Projekt koordiniert. „Unser Hotelteam will das Angebot in den nächsten Tagen bei Bedarf sogar auf bis zu 210 Plätze erhöhen“, kündigte Groß an.

Das Unternehmen biete den Flüchtlingen kostenlos Unterkunft und Verpflegung und stelle einen Aufenthaltsraum für die Beschäftigung tagsüber zur Verfügung. Die Frage nach einer Bezahlung für das Angebot habe sich für die Eigentümer der B&L Gruppe, es handelt sich um ein Unternehmen im Besitz dreier Familien aus Hamburg, nicht gestellt. „Wir können nicht verantworten, mit der Not der Menschen ein Geschäft zu machen und wollen für unser Projekt bewusst keine Umsatzerlöse einbuchen“, sagt der Manager.

„Wir behandeln alle Gäste gleich“

Zusätzlich zur Verpflegung werden den Flüchtlingen vom Hotel auch kleinere Artikel des täglichen Bedarfs zur Verfügung gestellt. „Als 4-Sterne Hotel sind wir bestens für die Fürsorge unserer Gäste aufgestellt“ so Groß, lediglich die Ausstattung für Kleinstkinder wie Wiegen, Babybetten oder Wickeltische stelle noch eine gewisse Herausforderung dar. „An dieser Stelle sind wir für etwaige Angebote von Unternehmen, die sich an dem Projekt beteiligen möchten, sehr dankbar“, ergänzt der Manager.

Neben der Unterbringung der Flüchtlinge laufe der reguläre Hotelbetrieb, der Austausch zwischen den Hotelgästen und den Flüchtlingen funktioniere reibungslos. „Wir behandeln bei uns alle Gäste gleich, die Menschen aus der Ukraine sind uns als Hotelgäste herzlich willkommen“, so Groß, der die Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt lobt. „Die Organisation funktioniert vorbildlich. Wir stehen in engem Austausch mit dem Sozialamt, das uns die Gäste zuweist. Den Beschäftigten der Verwaltung ist hier ein großer Dank auszusprechen. Es gibt in Dresden einen ganz besonderen Geist“, sagt der Manager.

Frauen mit Kleinkindern seien im Hotel Elbflorenz untergebracht, das Personal habe Schilder in ukrainischer Sprache aufgestellt und bemühe sich um Menschen, die nach einer strapaziösen Reise zur Ruhe kommen müssten. „Wir wissen aus unserer eigenen Geschichte, dass Freiheit und liberale Demokratie keine Selbstverständlichkeit sind und haben Hochachtung für die Menschen in der Ukraine“, erklärt der Manager das Motiv für die Aktion.

Der Tourismus schwächelt noch, daher sind Kapazitäten frei

Das Hotel unter der Leitung von Jacqueline Wägner arbeite mit großem Elan und stelle aktuell das gesamte zweite Obergeschoss mit 45 Zimmern für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen zur Verfügung – zunächst befristet bis Gründonnerstag. „Es wird noch ein wenig dauern, bis der Tourismus in Dresden wieder voll in Gang kommt. Uns bietet sich dadurch die wunderbare Möglichkeit, die aktuellen Kapazitäten Müttern und Kindern in Not zugutekommen zu lassen“, erklärt Groß.

Das Angebot sei ein spontaner Reflex der Eigentümer gewesen. „Wir hoffen, damit einen kleinen Beitrag zur Bewältigung des Andrangs leisten zu können.“ Über Ostern sei das Hotel bereits gut gebucht. Wie es ab Gründonnerstag weitergeht, stehe deshalb noch nicht fest und wird zu gegebener Zeit auf Grundlage der sich rasant entwickelnden Situation entschieden. „Wir hoffen, dass viele unserer Gäste auf Zeit in eine eigene Wohnung ziehen können.“

Er habe großen Respekt vor der etwa 60-köpfigen Belegschaft des Hotels Elbflorenz, die nicht einen Moment gezögert habe, sondern sich hoch engagiert bei der Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge einbringe. „In Notsituationen geht es um schnelles Handeln“, so Groß.

Von Thomas Baumann-Hartwig