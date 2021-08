Hostienbäckerei Dresden: Traditionelle Handarbeit auf der Zunge

Dresden

Beim Heiligen Abendmahl schmecken evangelisch-lutherische Christen in Sachsen gediegene Handarbeit. Sie entsteht seit 155 Jahren in der Hostienbäckerei der Dresdner Diakonissenanstalt. Dazu vermengt die Leiterin, Schwester Petra Kühn, 54 Jahre alt, gelernte Krankenschwester mit pädagogischer Zusatzqualifikation, etwas mehr als ein Liter kaltes Wasser mit einem Kilogramm Weizenmehl aus Sachsen oder Sachsen-Anhalt in einer Maschine mit Knetwendel. Mehr als diese zwei Zutaten dürfen in eine Hostie nicht hinein.

Mit einer Schöpfkelle setzt Petra Kühn einen Klecks des dünnflüssigen Teigs in die Mitte des runden Hostieneisens. Auch kein Fett darf dazu. Lediglich mit einem Hauch Bienenwachs wird das Metall von Zeit zu Zeit eingerieben, damit nichts kleben bleibt. Petra Kühn senkt mit einem Hebel das auf 140 Grad erhitzte Oberteil herab. Ein brodelndes Zischen ertönt, wird höher, leiser, bis es ganz verstummt. Ein sachter Waffelduft verbreitet sich. Still bäckt der Teig zwei Minuten.

Weitere Produkte der Hostienbäckerei: Kekse aus Stanzabfällen der Hostien, Schmuckanhänger und Kerzen. Quelle: Dietrich Flechtner

Die Schauhostie wird der Gemeinde beim Gottesdienst gezeigt

Dann öffnet Petra Kühn die Maschine. Auf der runden, matt glänzenden Platte, etwa so groß wie ein Kuchen, reihen sich 69 Hostien aneinander, verziert mit Kruzifix oder Siegeslamm, jede etwas kleiner als der Deckel einer Milchflasche. Nur eine oben mit aufgeprägtem Christusmonogramm ist ein wenig größer. Diese Schauhostie zeigt der Pfarrer der versammelten Gemeinde im Gottesdienst, während er den Abendmahlsbericht aus den Evangelien vorträgt.

Über Nacht lagern diese großen Scheiben bei 80 Prozent Luftfeuchtigkeit im sogenannten Wrasenraum. „Sonst würden sie beim Stanzen zerbröseln“, erklärt Petra Kühn. Georg Schudrowitz, der seine Haare mit einer weißen Haube verhüllt hat, platziert die Platte auf einer alten gusseisernen Maschine, die auf einen Holztisch montiert ist. Sacht drückt sein Fuß auf ein abgewetztes Pedal, das durch einen dicken Draht mit dem Oberteil verbunden ist, sich niedersenkt und eine Hostie ausstanzt. Das wiederholt Georg Schudrowitz 68 Mal. Alles rein mechanisch. In völliger Stille. „Ganz meditativ“, meint Petra Kühn. Die Schauhostie stanzt sie mit einem Ringeisen aus, das einem großen Stempel ähnelt. Trocknen müssen die Oblaten in Plastikkörben, ehe Petra Kühn sie in fünf Reihen in einen Karton schichtet, genau abgezählt. 500 die kleine, 1000 die große Packung. Die werden dann von der Dresdner Neustadt aus an Kirchgemeinden und Einrichtungen geschickt, überwiegend evangelische, aber auch einige katholische.

Ganze 500 000 Hostien weniger durch Corona produziert

Etwa 1500 waren das. Auf etwa 800 000 Stück pro Jahr hatten sie es durch geduldige Werbung gebracht. Bis Corona ausbrach und kein Abendmahl mehr in den Kirchen gefeiert wurde. „2020 haben wir nur noch 300 000 produziert“, berichtet Petra Kühn. Sie, die zwei Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, alle aus den geschützten Weißiger Werkstätten, gingen in Kurzarbeit.

Abendmahl und Hostienbäckerei Abendmahl: in der katholischen Kirche „Eucharistie“ (aus dem Griechischen, „Danksagung“) oder „Kommunion“ genannt; ist ein Mahl mit Hostie (Brot) und Wein (den in der kathol. Kirche nur geweihte Priester trinken), das an das letzte Abendmahl von Jesus Christus mit seinen Jüngern erinnert; wahrscheinlich, wie bei Juden üblich, ein Passamahl mit ungesäuertem Brot; je nach theologischer Auffassung glauben die Beteiligten, Christus sei mit Leib (im Brot) und Blut (im Wein) anwesend, oder sie feiern es als symbol. Mahl, Gleichnis für die Gemeinschaft untereinander und mit Christus; dazu spricht der Pfarrer die Einsetzungsworte aus den drei Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas Hostienbäckerei: nach Dresden brachte die Tradition der lutherische Pastor Wilhelm Löhe (1808-1872), der sie in der Diakonie im fränkischen Neuendettelsau 1858 begründet hatte; in der Dresdner Diakonissenanstalt begann die Produktion 1866 Hostie: aus dem Lateinischen, bedeutet „Opfergabe“; der jüdischen Tradition der ungesäuerten Brote (Matze) zum Pessachfest (Erinnerung an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten) entlehnt, bestehen diese im 8./9. Jh. eingeführten Oblaten in den lateinischen Kirchen des Westens nur aus Wasser und Weizenmehl; in den christlichen Urgemeinden war normales Brot geteilt worden; in der orthodoxen Kirche werden mit Hefe gebackene Brote (Prosphora) geteilt Allergiker: Dresdner Hostienbäckerei verschickt auch glutenfreie Hostien, die sie in Neuendettelsau herstellen lässt Kontakt: Information und Bestellungen per Tel. 0351 / 810-1270, E-Mail hostienbaeckerei@diako-dresden.de, Internet www.diako-dresden.de/dienstleistungen/hostienbaeckerei/

„Wir haben überlegt, wie wir uns trotzdem wirtschaftlich am Leben halten könnten.“ Zuvor schon hatten sie aus Resten von Altarkerzen gefärbte neue Kerzen gegossen. Seither flicht Tom Brietenhagen schmale Papierbänder zu kleinen Fröbelsternen, faltet Sterne in anderen Formen, stanzt Engel aus Pergamentpapier aus. Die gehörlose Carola Schmiedt, die seit 25 Jahren hier arbeitet, zieht mit dicker Nadel farbige Wollfäden über eine Pappe. Daraus werden Glückwunschkarten. Petra Kühn brennt Sterne aus Keramik.

Die Stanz-Reste der Hostien werden zu Keksen verbacken

Noch etwas Besonderes zeigt sie: einen weißen Plastikeimer, in dem all das von den Hostienplatten gesammelt wird, was nach dem Stanzen übrig bleibt. „Bis ich 2017 hierher kam, wurde das als Viehfutter abgegeben“, erzählt Petra Kühn. Seither schreddern sie die Reste und backen Kekse daraus. Weil vor allem Schauhostien gefragt sind, fällt mehr als zuvor ab. So konnten sie ihr Keks-Sortiment erweitern. Jetzt gibt es neben den Keksen mit Marmeladenklecks oder Hafer auch herzhafte Käsekekse.

Sie haben, als die Masken noch aus Stoff bestehen durften, Mund-Nase-Bedeckungen in grün-blau mit dem Logo der Diakonissenanstalt genäht.

Die Einbußen konnten bisher nicht aufgefangen werden

Ein Raumausstatter überlies ihnen seine Musterkollektion. Die Stoffstreifen verwandeln sie in Taschen für Weinflaschen. Die Bändchen, mit denen sie verschlossen sind, flechten sie auf einer uralten Kordelmaschine mit Handkurbel, die sie in ihrer Werkstatt gefunden haben.

„Auffangen konnten wir den Rückgang damit nicht“, sagt Petra Kühn. Dabei hätten sie vor dem Corona-Ausbruch gerade schwarze Zahlen geschrieben. „Nun hoffen wir, dass die Kirchgemeinden die abendmahlsarme Zeit nicht einfach abwarten, sondern überlegen, wie sie es gemäß den Hygienebestimmungen anders gestalten.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie ermuntert sie zu Kreativität. „Wir haben uns ja auch etwas Neues ausgedacht und die volle Breite unserer Talente eingesetzt, um diesem wirtschaftlichen Einbruch nicht tatenlos zuzusehen.“

Von Tomas Gärtner