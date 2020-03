Hortnerin in Gorbitz infiziert – Schule und Kita geschlossen

Wir haben die Lage im Griff, hieß es, als sich Anfang des Jahres die Lage in China zuspitzte. China ist weit weg, was soll schon passieren? Wir haben die Lage im Griff, hieß es auch, als in Italien die Fallzahlen nach oben gingen. Nein, niemand hat die Lage im Griff, kommentiert Thomas Baumann-Hartwig.