Hope-Gala Dresden stellt ihren Plan B vor

15 Jahre Jubiläum feiert die Hope-Gala 2020. Seitdem sammeln die Organisatoren Spenden für das Kinderprojekt „ Hope Cape Town“ im südafrikanischen Kapstadt. Der geplanten großen Jubiläumsfeier im Dresdner Schauspielhaus macht die Corona-Krise aber einen Strich durch die Rechnung. „Eine Hope-Gala mit Abstand ist keine Option“, sagt Mitinitiatorin Viola Klein, „Ausfallen lassen aber auch nicht.“ Gestern stellten die Veranstalter ihren Plan B im Gewandhaus vor.

Aus einer Aktion sind nun vier Veranstaltungen gewachsen. Am 30. Oktober findet ein Jubiläumskonzert in der Dresdner Kreuzkirche statt. Am Folgeabend wird es ein Charity-Dinner im Hotel Taschenbergpalais Kempinski geben. Im November folgt ein weiteres Charity-Dinner in Berlin, Ende Januar in München.

Beim Jubiläumskonzert in der Kreuzkirche treten neben dem Dresdner Jugendsinfonieorchester des Heinrich-Schütz-Konservatoriums auch der Kinderchor der Semperoper auf. Außerdem dürfen sich Gäste auf ein Operettenmedley von Sopranistin Steffi Lehmann und Tenor Martin Lattke freuen. Ein weiterer Gast ist Billy Andrews alias The Dark Tenor, ehemaliger Kruzianer. Die Moderation übernehmen Anja Koebel und René Kindermann. Der Ticketvorverkauf für das Konzert startet am 1. Juli. Die Preise variieren je nach Kategorie zwischen 18 und 39 Euro.

Weitere Informationen sind online abrufbar unter www.hopegala.de/spenden und unter www.hopegala.de/aktionen.

