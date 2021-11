Dresden

Die Hope-Stiftung sammelt Spielzeug und Sportgeräte, um sie in einem Container an ihr Hilfsprojekt in Südafrika zu verschicken.

Wer spenden möchte, bringt die Sachen in einem unverschlossenem Karton vom 6. bis zum 8. Dezember, 12 bis 16 Uhr (am 7. Dezember von 14 bis 18 Uhr) auf das Saxoprint-Gelände an der Enderstraße. Eine Liste mit gesuchten Dingen finden Interessierte auf der Hope-Website.

www.hopegala.de/news-und-stories

Von tik