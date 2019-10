Holperpflaster auf dem Altmarkt in Dresden stößt auf Kritik

Dresden

Zwölf neue Bäume an der Westseite des Altmarktes und eine Aufwertung der Gedenkstätte für die Opfer des 13. Februars 1945, dazu der Einbau von festen Polleranlagen – die Verwaltung geht davon aus, ihre Hausaufgaben für den Umbau des Altmarktes erledigt zu haben. Von Frühjahr 2020 bis August 2021 soll der zentrale Platz aufgegraben werden. Das schwachbrüstige Stromnetz erhält mehr Leistung, neue Drainagen sollen den Untergrund des Altmarktes besser entwässern.

Eine Forderung des Stadtrates erfüllte die Verwaltung nicht: Der Einbau von geschnittenem Pflaster in die Hauptwegebeziehungen sei nicht möglich, heißt es in der Vorlage von Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP). Der Platz werde für verschiedenste Veranstaltungen genutzt, so dass es unmöglich sei, verbindlich Laufbeziehungen zu definieren. Wenn, dann müsste der gesamte Platz mit geschnittenem Pflaster belegt werden. Das würde 1,85 Millionen Euro mehr als geplant kosten – insgesamt 8,85 Millionen Euro.

Senioren- und Behindertenverbände fordern geschnittenes Pflaster

Der Stadtrat hatte nur eine Sparvariante für die Sanierung in Auftrag gegeben, die 4 Millionen Euro kostet. Dabei sollen nur die Stellen aufgegraben werden, die für die Arbeiten erforderlich sind und nicht der gesamte Platz. Für geschnittenes Pflaster müsste aber doch das Pflaster flächendeckend ausgebaut werden, so die Verwaltung, so dass die ursprüngliche, 7 Millionen Euro teure Variante zum Zuge käme. Plus die Mehrkosten für geschnittenes Pflaster.

Senioren- und Behindertenverbände fordern das geschnittene Pflaster, weil es glatter ist als das kleinteilige Pflaster auf dem Altmarkt. Die CDU gab sich jetzt im Bauausschuss nicht mit der Auskunft der Verwaltung zufrieden und forderte die Verwaltung auf, nach Varianten für einen besser begehbaren Altmarkt zu suchen. Diese sollen bis Anfang November vorliegen, wenn der Ausschuss in zweiter Lesung über die Thematik debattiert.

Von Thomas Baumann-Hartwig