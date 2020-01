Dresden

Eisige Zeiten kommen auf die sächsische Landeshauptstadt zu: „Showtime“ heißt die neue Produktion von Holiday on Ice, bei der ab 19. Februar in Dresden auch Colin Grafton und Madison Vinci zu sehen sind.

40 Eiskunstläufer, Artisten und Musiker nehmen die Dresdner in der neuen Show mit auf eine Abenteuerreise zu den Höhepunkten der „Holiday on Ice“-Geschichte. Bis zum 23. Februar kann die Eisshow in der Messehalle 1 bewundert werden.

Von DNN