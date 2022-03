Dresden

Angesichts der wegen des Kriegs gegen die Ukraine horrenden Energie- und Spritpreise hat der Verkehrsclub Deutschland (VCD) ein konsequentes Umsteuern in der Verkehrspolitik in Dresden gefordert. Durch die steigenden Spritpreise seien die Menschen angehalten, ihre Mobilität zu überdenken, erklärt Mathias Greuner von der Dresdner Ortsgruppe des VCD. Der Club sieht die Stadtverwaltung und den Stadtrat, aber auch die Dresdner in der Pflicht, sich ums Energiesparen zu kümmern – und hat dazu eine Reihe verschiedener Vorschläge parat.

„Unser eigenes Leben hat sich bis jetzt nur wenig geändert durch den Krieg, aber auch hierzulande stehen Veränderungen an“, sagt Mathias Greuner. Im Fokus stehe dabei die Frage, wie die Abhängigkeit bei stark steigenden Ölpreisen verringert werden könne. Karsten Imbrock, der Sprecher des VCD in Dresden, sieht dabei die Notwendigkeit eines „krisenresilienten Verkehrssystems“, um die Mobilität der Gesellschaft zu erhalten.

Forderung: Bestehende Beschlüsse endlich umsetzen

Der Club appelliert deshalb an den Dresdner Stadtrat und die Verwaltung, mit dem Umbau des städtischen Verkehrssystems umgehend zu beginnen. Es sei nötig, kurzfristig entsprechende Beschlüsse zu fassen oder bereits bestehende endlich umzusetzen, um den Energieverbrauch der Dresdner deutlich zu senken, so die Forderung.

„Die Stadtverwaltung muss jetzt schnell für ein sicheres Radnetz sorgen. Ein erster Schritt wäre, auf allen mehrspurigen Straßen sofort temporäre Radwege einzurichten“, erklärt Mathias Greuner. Auch die kürzlich vorgestellten Beschleunigungsmaßnahmen für Bus und Straßenbahn müssten kurzfristig ohne Wenn und Aber umgesetzt werden. „Die Reduzierung von Parkplätzen in der gesamten Stadt oder deren stärkere Bepreisung führt zu einer Verkehrsverlagerung auf ÖPNV und Rad – ohne dass die Attraktivität Dresdens darunter leidet.“

VCD plädiert für mehr Nahverkehr

Der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad spare bares Geld. In vielen Fällen, so heißt es weiter in einer Mitteilung des VCD, seien die Wege weniger als fünf Kilometer lang – und damit kurz genug, um aufs Rad umzusteigen. Darüber hinaus seien große Teile Dresdens durch die Linien der Dresdner Verkehrsbetriebe im Zehnminutentakt erreichbar, S- und Regional-Bahnen sorgen für schnelle Verbindungen in der Stadt.

„Das Abo für alle Busse, Bahnen und S-Bahnen ist in Dresden ab April für 1,80 Euro pro Tag zu haben“, rechnet Karsten Imbrock vor. „Das ist weniger als ein guter Kaffee! Alle Dresdnerinnen und Dresdner haben es also leicht selbst in der Hand!“ Geld und Sprit sparen könnten Autofahrer auch beim Überdenken bisheriger Gewohnheiten. „Die Menschen haben so viele Möglichkeiten, ,um die Ecke’ einzukaufen. Da braucht niemand extra weit weg an den Stadtrand zu fahren, um ein paar Cent zu sparen“, sagt Mathias Greuner. Sein Mitstreiter Karsten Imbrock mahnt zudem zu langsamerem und vorausschauendem Fahren. Auf diese Weise könnten laut den Verkehrsclubmitgliedern vier bis fünf Prozent Kraftstoff eingespart werden.

„Daher ist eine Geschwindigkeitsreduzierung auf ausgewählten Hauptstraßen auf 50 Kilometer pro Stunde und städtischen Autobahnen auf 80 Kilometer pro Stunde notwendig und kann von der Stadtverwaltung veranlasst werden. Laut Stadtverwaltung sollen auf 90 Prozent aller Nebenstraßen schon Tempo 30 gelten, jedoch fahren sehr viele Autos schneller, was wiederum zu höherem Energieverbrauch führt“, sagt der Dresdner VCD-Sprecher Karsten Imbrock.

Von Sebastian Kositz