Eine ganz normale WG-Party, irgendwo in der Neustadt. Die Stimmung ist ausgelassen, die Musik gut. Immer mehr driftet die unbeschwerte, glitzernde Feier aber ab in einen rauschhaften Sumpf. Die interaktive Performance „WG GSucht“ zeigt die hässliche Fratze der Sucht hinter der Maske des vermeintlich Harmlosen – in echten Dresdner WGs.