Höchste Eisenbahn in Dresden für Führerscheinumtausch

Dresden

Jetzt wird es langsam eng: Dresdner, die noch einen Papierführerschein haben und vor 1958 geboren wurden, sollte jetzt zügig einen Umtauschantrag stellen. Bis Mitte Januar nächsten Jahres müssen sie einen EU-Kartenführerschein in der Hand haben.

„Führerscheininhaberinnen und -inhabern, für die die Frist 19. Januar 2022 gilt, wird darum dringend geraten, den Umtausch so zeitnah wie möglich zu beantragen“, erklärte die Stadtverwaltung auf DNN-Anfrage.

Alarm in anderen Bundesländern

In anderen Bundesländern haben Behörden schon Alarm geschlagen. Sie könnten aufgrund von Verzögerungen durch die Coronapandemie die Frist im Januar nicht mehr halten, sie sollte verlängert werden. In Dresden ist davon derzeit nicht die Rede. Hier hatte die Stadt zuletzt mit einer Plakataktion auf die Umtauschpflicht aufmerksam gemacht.

Der angestrebte Effekt ist eingetreten: In der Fahrerlaubnisbehörde im Ordnungsamt der Landeshauptstadt würden aktuell sehr viele Anträge zum Pflichtumtausch eingehen. Diese würden nun der Reihe nach abgearbeitet. Dabei könne es zu längeren Wartezeiten kommen, wofür die Verwaltung um Geduld bittet.

Nachfragen helfen nicht

Die Papierführerscheine von Fahrerinnen und Fahrern der Jahrgänge 1953 bis 1958 werden dabei zuerst umgetauscht, da deren Frist am 19. Januar 2022 als erstes abläuft. Mit der Bearbeitung anderer Anträge ist frühestens im März 2022 zu rechnen. Antragstellende bittet die Verwaltung, von zwischenzeitlichen Nachfragen zum Bearbeitungsstand abzusehen.

Der Umtauschvorgang dauere derzeit etwa 6 bis 8 Wochen. Das notwendige Antragsformular kann online heruntergeladen werden. Zusammen mit den weiteren benötigten Anlagen ist das unterschriebene Antragsformular dann per Post an die Fahrerlaubnisbehörde zu senden. Auch eine persönliche Beantragung des EU-Kartenführerscheins sei möglich. Dafür sei jedoch eine Terminreservierung erforderlich. Nach der Bearbeitung des Antrags gibt es per Post von der Behörde den Gebührenbescheid sowie die Information, ab wann der neue EU-Kartenführerschein in der Fahrerlaubnisbehörde Hauboldstraße 7, 01239 Dresden abgeholt werden kann.

Zahl der alten „Fleppen“ unbekannt

Wie viele Dresdner bis zum 19. Januar ihren Führerschein tauschen müssten, sei statistisch nicht verlässlich ermittelbar, da beispielsweise ein Wohnortwechsel fahrerlaubnisrechtlich nicht meldepflichtig ist. Somit sei nicht bekannt, wie viele „Altinhaber“ von Dresden zu- oder weggezogen sind. Außerdem hätten sich durch die Gebietsreformen vor einigen Jahren die Zuständigkeiten geändert.

Nach dem Tausch ist allerdings auch vor dem Tausch. Die nächste Umtauschfrist betrifft Führerscheininhaberinnen und -inhaber der Geburtsjahre 1959 bis 1964, die noch im Besitz eines Papierführerscheins sind bzw. deren Führerschein bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt wurde. Die Betroffenen müssen ihren Führerschein bis zum 19. Januar 2023 tauschen.

Über 100 Dokumente europaweit

Die Europäische Union hat festgelegt, dass bis 2033 alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine in einheitliche EU-Kartenführerscheine umgetauscht werden müssen. Ziel dieser Richtlinie war und ist es unter anderem, das Nebeneinander unterschiedlicher nationaler Regelungen und der mehr als 110 verschiedenen Führerscheine in Europa zu beenden.

In Deutschland sind neben dem Kartenführerschein die rosa „Fleppen“ und die graue „Pappe“ am bekanntesten. Um den Umtausch der vielen Dokumente zu strukturieren, gibt es gestaffelte Fristen. Die neuen EU-Kartenführerscheine sind auf 15 Jahre befristet und müssen zukünftig regelmäßig neu beantragt werden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) erklärte dazu: „Durch den Umtausch sollen alle Führerscheine in der Europäischen Union ein einheitliches Muster erhalten und fälschungssicher werden.“ Außerdem passe der EU-Kartenführerschein in jede Geldbörse und öffne Grenzen, da er „überall in der EU bekannt, anerkannt sowie haltbar und robust“ sei.

Von Ingolf Pleil