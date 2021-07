Dresden

Mit der Weißeritz-Terrasse lädt am Flussufer ein neuer Ort zum Verweilen ein. Am Donnerstag hat die Stadt die Anlage am Löbtauer Brückenkopf der Würzburger Straße eröffnet. Auf Treppen und Bänken können Besucher aufs Wasser schauen, für Kinder gibt es ein „Kugellabyrinth“ und das Format „Vier gewinnt“. Hochbeete, eine angelegte Blühwiese, Hopfenbuchen, Sträucher und Stauden machen die Anlage grün, nachdem für den Baustart im Oktober 2020 mehrere Bäume weichen mussten.

Die 537 Quadratmeter große Terrasse bildet neben dem im Mai eröffneten Rathauspark an der Tharandter Straße einen weiteren Baustein des Weißeritz-Grünzugs, an dessen Verwirklichung die Stadt seit 21 Jahren arbeitet. Über Rad-und Gehwege verbindet der Grünzug die Stadtteile Plauen, Lötbau und Altstadt. Zum einen soll er den Anwohnern als Erholungsort dienen. Zum anderen soll die Frischluftschneise in Zeiten von steigenden Temperaturen das Stadtklima verbessern.

Weißeritz-Grünzug als Hochwasserschutzmaßnahme

„Neben der Klimaanpassung leistet der Weißeritz-Grünzug auch einen wesentlichen Beitrag für die Hochwasservorsorge und den Schutz vor Überschwemmungen, wie wir sie 2002 und 2013 in Dresden gesehen haben“, erklärt Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) zur Eröffnung der Terrasse. „Die aktuellen Bilder der Zerstörung und des Leids durch Wassermassen im Westen Deutschlands führen vor Augen, wie wichtig Maßnahmen wie der Weißeritz-Grünzug sind.“ Mehr sickerfähige Grünflächen sollen Überschwemmungen entlang der Weißeritz in Zukunft vorbeugen.

Im nördlichen Abschnitt sind wesentliche Teile des Grünzuges mittlerweile mit Hilfe von Fördermitteln aus dem europäischen EFRE-Programm fertiggestellt, wie die Stadtverwaltung erklärt. Nun fehle noch ein Lückenschluss zwischen Ebertplatz und der Fabrikstraße/Hofmühlenstraße, auf der östlichen Flussseite.

Stadt wartet auf Fördermittel für restliche Abschnitte

Ziel sei es, die Flusslandschaft für Lötbauer und Plauener wieder durchgängig erreichbar zu machen. Zudem soll der Grünzug am Ende eine lückenlose Fuß- und Radwegverbindung von der Stadtgrenze Freitals bis in die Dresdner Innenstadt bilden. Hierfür brauche es jedoch die Aufnahme in ein Förderprogramm der Städtebauförderung und die entsprechenden Mittel von Bund und Freistaat.

Baubürgermeister Stephan Kühn und Thomas Pieper vom Stadtplanungsamt am „Kugellabyrinth“ auf der Weißeritz-Terrasse. Quelle: Anja Schneider

Bis Februar dieses Jahres sind nach Angaben der Stadt rund 11,5 Millionen Euro in das Projekt Weißeritz-Grünzug geflossen. Der Großteil stamme aus Fördermitteln der EU und der Bund-Land-Förderung. Die Kosten für die am Donnerstag eröffnete Weißeritz-Terrasse an der Würzburger Straße belaufen sich laut Stadtverwaltung auf etwa 235 000 Euro. Ausgleichsbeträge der Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet Löbtau haben das Projekt finanziert, für dessen Planung das Dresdner Büro Freiraumentwicklung Ehrler und die Planungsgruppe Brücken-, Ingenieur- und Tiefbau aus Kesselsdorf zuständig waren. Die Dresdner Firma Natur und Stein Landschaftsbau kümmerte sich um den Bau.

Von Laura Catoni