Dresden

In Dresden steigt der Pegelstand der Elbe weiterhin an. Mit aktuell rund 4,60 Metern fehlen nur noch 40 Zentimeter bis zur Hochwasserstufe 2, die bei 5 Metern ausgerufen wird. Der vom Landeshochwasserzentrum errechnete Höchstwert von 4,62 Metern soll allerdings noch am Samstagnachmittag erreicht werden. Danach zeigen die Prognosen, dass der Pegel wieder sinken soll. Am Sonntagnachmittag soll er dann bei um die 4,30 Metern liegen.

Damit zeigt sich die Lage entspannter als noch am Vortag vermutet. Hier wurde noch prognostiziert, dass der Fluss erst am Sonntag einen Höchstwert von 4,77 Metern knackt.

Anzeige

Inzwischen ließ die Stadt bereits den Elberadweg zwischen Theaterkahn und Landtag sperren. Es wurden Schilder aufgestellt, die viele Passanten aber offenbar schlichtweg ignorieren. In den Straßen rund ums Blaue Wunder wird es langsam eng, da die Parkfläche unter der Brücke nicht mehr nutzbar ist und Alternativen für die Autos gefunden werden müssen. Auch dem Dresdner Fährgarten kommt das Wasser schon gefährlich nah. Bereits am Freitagmorgen war der Betrieb der Johannstädter Fähre eingestellt worden.

Von fg