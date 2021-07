Hochwasser: Wie Dresden jetzt etwas zurückgeben kann

Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden fühlt mit den Opfern der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und startet eine Spendenaktion. „Wir haben während der Elbe- und Weißeritzhochwasser selbst unglaubliche Solidarität aus erlebt. Männer und Frauen aus der ganzen Republik kamen um zu helfen. Genauso wichtig waren die viele Millionen Euro an Spendengeldern“, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Freitag. „Jetzt wollen wir als Stadtgesellschaft etwas von dem zurückgeben. Lassen Sie uns gemeinsam helfen!“

Professor Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums, erinnert sich: „Die überwältigende Hilfe, die wir 2002 erhalten haben, erfüllt uns auch heute noch mit großer Dankbarkeit. Deshalb unterstützen wir den Spendenaufruf sehr gern!“

Ulrich Finger, Geschäftsführer der Messe Dresden, sagte: „Wer die Hilfsbereitschaft erlebt hat, die wir 2002 erfahren haben, der will jetzt ganz automatisch denen helfen, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Dresden hat die Chance, sich auf diesem Weg für die Solidarität vergangener Jahre zu bedanken und dies werden wir auch tun.“

Johannes Vittinghoff, Geschäftsführer der Dresdner Filmnächte: „2002 riss uns das Jahrhundert-Hochwasser der Elbe förmlich unser Hab und Gut und die Existenz unserer Veranstaltung aus den Händen. Überstehen konnten wir das nur, weil wir gemeinsam mit Freunden, Partnern und freiwilligen Helfern enger zusammenrückten. Darum bitten auch wir – unterstützen Sie Betroffenen der Flutkatastrophe in ihrer Not!“

Joachim Hoof, Vorstandsvorsitzender der Ostsächsischen Sparkasse: „Was uns 2002 alle gestärkt hat, war die Hilfe und Solidarität, die wir aus ganz Deutschland erhalten haben. Es ist für uns eine Ehrensache, den Aufruf des Oberbürgermeisters zu unterstützen.“

Hilbert verspricht: „Wir werden mit den betroffenen Kommunen Kontakt aufnehmen und zielgerichtet die Spendengelder einsetzen, wo sie am dringendsten gebraucht werden.“

Weitere Informationen unter www.dresden.de/hochwasserhilfe2021, Spendenkonto: Empfänger: Landeshauptstadt Dresden, Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden, IBAN: DE23 8505 0300 3120 0000 34, BIC: OSDDDE81xxx, Verwendungszweck: Unwetterkatastrophe2021

Von Thomas Baumann-Hartwig