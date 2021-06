Historische Gräber in Dresden: Wer pflegt sie und mit welchem Geld?

Dresden

„Die Kultur eines Volkes erkennt man daran, wie es mit seinen Toten umgeht“ beschied einst der Perikles, 493-429 v. Chr. Er war einer der führenden, wenn auch umstrittensten Staatsmänner Athens im alten Griechenland.

Einer der führenden Stadtväter war der gelernte Jurist Wilhelm Pfotenhauer (1812–1877). 28 Jahre lang bestimmte er die Geschicke Dresdens. Am 2. Januar 1849 übernahm er geschäftsführend das Amt des Bürgermeisters von seinem Vorgänger Siegmund Robert Schanz, der aus gesundheitlichen Gründen seinen Posten aufgeben musste. Nach dem Tod von Schanz wird Pfotenhauer am 16. Juli desgleichen Jahres offiziell zum Bürgermeister der Stadt Dresden, die damals knapp 100.000 Einwohner zählt, gewählt. 1853 wird Pfotenhauer von Sachsens König Friedrich August II. zum ersten Oberbürgermeister Dresdens ernannt.

Während seiner Amtszeit verdoppelt sich die Einwohnerzahl Dresdens bis 1875 auf fast 200.000 Einwohner. Die Stadt erlebt in dieser Zeit eine ihrer größten Blüten. Industrie, Handel und Gewerbe entwickeln sich prächtig. Pfotenhauer unterstützt auch leidenschaftlich die Entwicklung eines modernen Verkehrswesens in der Stadt. So werden in seiner Amtszeit mehrere Großprojekte vollendet und begonnen – so beispielsweise die Marienbrücke oder auch der Berliner sowie der Böhmische Bahnhof.

Ob seiner Verdienste erhielt er etliche Orden, von denen es erstens die erdienerten gibt, zweitens die erdinierten und die drittens die erdienten und damit wirklich verdienten. Wilhelm Pfotenhauer hatte sich die seinen, als da wären u.a. der Königlich Sächsischer Verdienstorden (Kommandeurskreuz 2. Klasse), der Königlich Preußische Rote Adlerorden (3. Klasse) oder auch der Kaiserreich-Österreichische Franz-Joseph-Orden (Kommandeurskreuz 1. Klasse), verdient. Zudem wurde Pfotenhauer zum Ehrenbürger seiner Geburtsstadt Glauchau ernannt, aber auch zum Ehrenbürger von Johanngeorgenstadt – letzteres wegen seinen Einsatzes zur Bewilligung der Eisenbahnlinie Schwarzenberg-Johanngeorgenstadt.

40.000 Dresdner gaben Pfotenhauer des letzte Geleit

Nach seinem Tod wurde Wilhelm Pfotenhauer unter Anteilnahme von 40.000 Dresdnerinnen und Dresdnern zunächst auf dem Trinitatisfriedhof beigesetzt und auf Wunsch der Familie ein Jahr später in die Grabstelle auf dem Johannisfriedhof in Tolkewitz überführt. Dort liegt noch immer das 15 Quadratmeter große Familiengrab, für das die Landeshauptstadt Dresden bis vor Kurzem 150 Euro im Jahr aufbrachte.

Auf dem Johannisfriedhof, wo leidenschaftlichen, aber auch leidgeprüften „Lateinern“ beim Rundgang sofort Sprüche wie „Media in vita in morte sumus“ (zu deutsch: Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen) oder auch „Mors ultima linea rerum est“ (Der Tod steht am Ende aller Dinge) in den Sinn kommen, befinden sich dutzende Grabstellen von stadtgeschichtlich bedeutsamen Persönlichkeiten.

Für 23 Grabstellen, darunter die der Oberbürgermeister Blüher, Beutler und eben auch Pfotenhauer, erhält die Friedhofsverwaltung anteilig Mittel der Landeshauptstadt Dresden, damit die Gräber gepflegt und erhalten werden können. Damit nichts verwildert, keine Gitter wegrosten, keine Engel umstürzen, weil das Fundamt nachgibt und so weiter. Gekümmert wird sich, da Angehörige nicht bekannt sind, etwa um das Grab von Marcella Sembrich (1858-1935), einer aus Polen stammenden Sängerin und Pianistin, die seinerzeit als eine der besten Koloratursopranistinnen galt, weltweit an Opern- und Konzerthäusern Triumphe feierte. Nach ihrem Tod in New York wurde sie von ihrem Sohn in die Familiengrabstelle auf dem Johannisfriedhof überführt. Aber dann endet auch die Spur, was die Nachfahren von Sembrich angeht.

Nun hat der Stadtrat mit Beschluss des Haushaltes 2021/2022 zusätzliche Mittel zum besseren Erhalt der insgesamt 58 Dresdner Fried- und Kirchhöfe, „ubi mortuis quiescunt in pacem” (Wo die Toten in Frieden ruhen), bereitgestellt, die nicht zuletzt zur Pflege von Gräbern verwendet werden sollen. Die Stadtverwaltung schlägt vor, jedes historische Grab mit bis zu 400 Euro pro Jahr zu fördern. Eine Kommission soll prüfen, welche historischen Gräber künftig gefördert werden. Das gibt Beatrice Teichmann, der Verwalterin des Tolkewitzer Friedhofs, mehr Spielraum. Es sei „wichtig, die Erinnerung an die Persönlichkeiten wach zu erhalten, es wäre ein großer Verlust für Dresden, wenn diese Grabstellen auf dem Johannisfriedhof mangels finanzieller Mittel für die bauliche und gärtnerische Unterhaltung eines Tages beräumt werden müssten.“

Dem Ernemann-Grab drohte der „Rückbau“

Es gibt kein Gesetz, das Gräber, selbst die von historischen Persönlichkeiten wie Pfotenhauer, über die Mindestruhezeit von meist 20 Jahren hinaus schützt. In vielen Fällen stirbt die Familie aus. Ein Problem ist es auch, wenn Angehörige zu weit weg wohnen oder schlichtweg nicht mehr zu ermitteln sind. Das ist etwa der Fall beim Grab des für seine Küchenmöbel gepriesenen Unternehmers Carl Eschebach, dessen Nachnamen in Dresden gleich zwei Villen tragen.

Anders gelagert ist, ist das bei Heinrich Ernemann, dem Begründer der Ernemann-Werke AG. Die Familie Ernemanns, der 1928 im Kurort Hartha starb, floh nach 1945 nach Stuttgart und Wiesbaden. Die Unterhaltung des Familiengrabs aus der Ferne war schwierig, weshalb Rosemarie Ernemann 1985 die Ruhestätte an die Friedhofsverwaltung zurückgab. Der VEB Pentacon übernahm von da an die Kosten für die Pflege, 1999 traten die Technischen Sammlungen in den Vertrag ein.

Die Sanierung des pflegebedürftigen Ernemann-Grabes wird demnächst in Angriff genommen. Quelle: Friedhof Tolkewitz

In den letzten Jahren setzte sich, durch Einwirkung des Frostes auf die Fundamente, die Balustrade rechts und links des Hauptgrabmals immer mehr, die Ernemann Grabanlage wurde immer baufälliger, so dass glatt der Abriss drohte. Aber die Friedhofsverwaltung stellte einen Antrag auf Förderung der Rettungsarbeiten beim Stadtbezirksbeirat Blasewitz. Der stimmte dem Antrag in der Sitzung am 24. Februar einstimmig zu. Im April wurde mit den Arbeiten begonnen werden. Im Zuge der Fundamenterneuerung erfolgt auch die Nachvergoldung der Inschriften und die gärtnerische Neubegrünung im Herbst 2021.

Insofern sucht die Tolkewitzer Friedhofsverwaltung engagierte Bürger, die „ab imo pectore“ (von ganzem Herzen) Patenschaften für ihr ganz persönliches „Wunschgrabmal“ übernehmen. Vielleicht nimmt sich der eine oder andere ein Beispiel Thomas Scymkowiak, der sich bei der letzten Ruhestätte der Familie Roetzschke engagierte und der Passanten an einer am Grabmal angebrachten Steinplatte wissen lässt: „Ich konnte diese Stätte nicht verfallen sehen und begann im Jahr 2001 den Erhalt zu fördern zu Ihrer und meiner Erbauung“. Im Übrigen wurde eine Kommission gebildet, die prüfen soll, welche historischen Gräber künftig gefördert werden – dabei will man berücksichtigen, dass ein Mensch und sein Handeln im zeithistorischen Kontext stehen.

Weitere Informationen:

Internet www.grabpatenschaft-dresden.de; www.johannisfriedhof-dresden.de

Von Christian Ruf