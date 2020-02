Bizarre Geschichte: Warum Adolf Hitler eine Dresdnerin zur "Ehrenarierin" erklärte

Dresden

Seit der „Machtergreifung“ ihres alten Freundes Adolf Hitler 1933 hatte Winifred Wagner, die seit 1930 auf dem Grünen Hügel in Bayreuth das Sagen hatte, einen direkten Draht zur Macht. Und das nutzte sie aus – wenn auch in einem Sinne, der glühenden Nationalsozialisten nicht so recht war. Immer wieder intervenierte Wagner als „alte Nationalsozialistin“, die für Ordnung und Anständigkeit in der NSDAP sorgen wolle, bei „Wolf“ (wie sie Hitler nannte), um Dinge in ihrem Sinne zu regeln, was Hilfe für politisch oder rassisch Verfolgte mit einschloss.

„Mit deutschem Gruß!“ war der Austritt bestätigt

In ihrem hochinformativen Buch „ Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth“ ( Piper Verlag, 288 Seiten) erinnert die renommierte Historikerin Brigitte Hamann an einen besonders bizarren Fall, was das Verbot für „Nichtarier“ und „Mischlinge“ anging, Mitglied der NSDAP zu sein: Nämlich den Fall der Dresdner Familie Chrambach, alte Freunde des Hauses Wahnfried und begeisterte und frühe Parteimitglieder. Vater Chrambach war Halbjude, deshalb sollte, auch wenn die Frau „Arierin“ war, die gemeinsame Tochter Esther als „Vierteljüdin“ aus der Partei ausgeschlossen werden.

In einem Schreiben an die Gauleitung ließ Esther Chrambach nun wissen: „Nachdem ich erfahren habe, daß mich mein 25%iges Nichtariertum zum nichtdeutschen Menschen stempelt, obgleich mein Vater aktiver deutscher Offizier und im Kriege schwer verwundet wurde – sehe ich mich als Nationalsozialistin, die ich trotzdem immer bleibe – um dieser Parteibestimmung willen – zum einem allergrößten Bedauern gezwungen, meinen Austritt aus der NSDAP (der ich seit 1. Nov. 1931 angehöre) hiermit zu erklären. Heil Hitler!“

Eigentlich hatte Esther Chrambach eine Ausnahmeregelung erwartet, stattdessen erhielt sie „Mit deutschem Gruß!“ die knappe Bestätigung des Austritts, wie Hamann festhält. Nun intervenierte Esthers Mutter Melanie Chrambach bei Winifred Wagner, die einen befürwortenden Brief schrieb, der erstmal keine Reaktion nach sich zog. Nach vielem Hin und Her erklärte das NSDAP-Kreisgericht Dresden am 22. Dezember 1934 auch die Parteimitgliedschaft der „arischen“ Melanie Chrambach für nichtig, „da die (...) Fortdauer einer Ehe mit Nichtariern den Bestrebungen der NSDAP zuwider ist“. Der Parteiausweis sei sofort zurückzugeben.

Hitler machte vom „ Gnadenrecht “ Gebrauch

Nun beschwerte sich Melanie Chrambach bei Sachsens Gauleiter Martin Mutschmann. Dieser beharrte auf den „heiligen Grundsätzen“ der Bewegung, denen man, „zumal jetzt, wo wir im schärfsten Kampf gegen das Judentum“ stünden, nicht untreu werden könnten. Jetzt legte Winifred Wagner, ein weiteres Mal um Hilfe gerufen, den Fall Hitler persönlich vor. Am 18. Oktober 1935, nach mehr als zweijährigem Streit, schrieb der „Führer“ und Reichskanzler persönlich zwei gleichlautende Briefe an Melanie und Esther Chrambach – mit Kopie an das Oberste Parteigericht in München: Er habe „auf dem Gnadenwege entschieden, daß Sie trotz ihrer nicht reinarischen Abstammung weiterhin der NSDAP angehören können“.

In den berühmt-berüchtigten „Nürnberger Rassegesetzen“ hatten die Nationalsozialisten ihre rassistischen Ideen festgeschrieben. Immer wieder aber machte Hitler von seinem „ Gnadenrecht“ Gebrauch, Juden zu „Ehrenariern“ zu erklären oder jüdische „Mischlinge“ aufzuwerten. Hermann Göring wird die selbstherrliche Behauptung „Wer Jude ist, bestimme ich“ zugeschrieben, de facto war es außer Hitler allenfalls noch Joseph Goebbels möglich, weitgehend selbst darüber zu entscheiden, ob „Mischlinge“ oder „jüdisch Versippte“ Mitglieder der Reichskulturkammer werden konnten oder bleiben durften. Esther Chrambach überlebte das Dritte Reich ohne Einschränkungen, änderte aber ihren jüdischen Vornamen in den altgermanischen Ase.

Auch in einem ähnlichen Fall, beim Bruder des Dirigenten Franz von Hoesslin, hatte Winifred Wagner, die ihre mannigfachen Beziehungen zu Behörden, Ämtern und Parteibehörden aller Ebenen zu nutzen suchte, Erfolg, weshalb sie der Ansicht war, Hitler würde die Judenverfolgung keineswegs so streng sehen wie seine Parteifunktionäre. Mit Ausbruch des Krieges kühlte sich das innige Verhältnis zwischen „Winnie und Wolf“ zunehmend ab, persönliche Kontakte kamen gar nicht mehr zustande.

Von Christian Ruf