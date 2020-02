Dresden

Über 1000 Tänzer, eine internationale Jury und etwa 3500 Zuschauer: Der 20. DDP-Cup gibt am Sonnabend allen Tanzbegeisterten die Möglichkeit, sich im Hip-Hop und Showdance zu messen. In der Halle 1 der Messe Dresden treten insgesamt 64 Gruppen aus Deutschland und Lettland gegeneinander an – aufgegliedert in die Altersklassen Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Wer am Ende gewinnt, hängt von der sechsköpfigen Jury ab. In dieser sitzt unter anderem Young Mi Lee. Die gebürtige Südkoreanerin schloss ihr Diplom in Tanzpädagogik an der Hochschule für Musik und Theater Felix Medelssohn Bartholdy in Leipzig ab.

Es kommt auf Choreographie, Musik und Schrittvielfalt an

Die Bewertungsrichtlinien gliedern sich in verschiedene Bereiche auf. So kommt es natürlich auf die Choreographie, die Musik und die Schrittvielfalt an. Doch auch die Zeit der Darbietungen darf nicht überschritten werden. In der Kategorie Hip-Hop beträgt diese maximal drei Minuten, beim Showdance sind es bis zu fünf Minuten. „Die Halle 1 der Messe Dresden gibt den Tänzern genug Raum, sich auf der Bühne voll zu entfalten“, sagt Dörte Freitag, Gründerin des Vereins DDProject, der den Wettbewerb ausrichtet. Bereits zum fünften Mal seien die Veranstalter in der Messe Dresden zu Gast.

Drei Tanzgruppen aus Lettland

„Stolz macht uns in diesem Jahr die Teilnahme dreier Tanzgruppen aus Riga in Lettland“, sagt Freitag, elffache Weltmeisterin im Hip-Hop-Tanz. Zudem freue sie sich auf eine erneut ausverkaufte Halle sowie einen Teilnehmerrekord. Das Event war bereits Ende September 2019 nach weniger als zwei Monaten ausverkauft. Der erste DDP-Cup fand im Jahr 2001 in Hoyerswerda statt. Damals traten elf Tanzgruppen vor 120 Zuschauern gegeneinander an.

Weitere Informationen: https://ddp-cup.de/

Von ffo