Wie Dresdner Rektoren 1989 Schüler belügen sollten

Am 8. Oktober 1989, einem Sonntag, wurde Wolfgang Hahn, Leiter der 132. Polytechnischen Oberschule (POS) zusammen mit rund 20 Schulleiterkollegen ins Rathaus Cotta zitiert. Dem vorausgegangen waren die teilweise gewalttätigen Demonstrationen und Verhaftungen auf der Prager Straße. Die SED wollte ihre Schulleiter auf Linie bringen. Ein Mitglied der Stadtbezirksparteileitung legte Hahn das auf dieser Seite dokumentierte Agitationspapier vor, das am nächsten Tag in den Dresdner Schulen verlesen werden sollte.

Im Interview mit den DNN erinnert sich der heute pensionierte Schulleiter Wolfgang Hahn, der aktives Mitglied im DNN-Leserbeirat ist, an diesen denkwürdigen Tag:

Können Sie die Situation vor 30 Jahren im Rathaus Cotta beschreiben?

Ich weiß nicht mehr, wie der Mann hieß, den die SED geschickt hatte. Aber er machte einen sehr nervösen Eindruck und hat das Papier schlotternd vorgetragen. Als er fertig war, sind Dreiviertel von uns Lehrern aufgestanden und haben gesagt: Diesen Quatsch machen wir nicht mit!

Sie waren dabei? Lieber Leserinnen und Leser: Wenn Sie sich erinnern, dass Ihnen als Schüler das Papier verlesen wurde, dann melden Sie sich bitte. Die DNN und das Stadtarchiv sind sehr an Zeitzeugenberichten interessiert. DNN, Leserpost, Dr.-Külz-Ring 12, 01067 Dresden oder per E-Mail anleserbriefe@dnn.de

Wie hat der Parteisekretär reagiert?

Er war hilflos, blickte unsicher in die Runde und gab keinen weiteren Kommentar ab. Wir mussten nicht einmal den Erhalt des Papiers quittieren. Er sagte nur noch, am nächsten Tag käme jemand von der Partei zur Unterstützung hinzu.

Und so war es?

Ja (lacht), da kam eine Kindergärtnerin. Der habe ich gesagt, dass ich das nicht verlesen werde. Daraufhin ist sie gegangen. Ich glaube, sie war sehr erleichtert.

Hatten Sie keine Angst? Es war doch noch völlig offen, welche Wendung die Sache nehmen würde.

Natürlich hatte ich die Bilder von Peking im Hinterkopf, die Panzer auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Aber wir haben uns nachher vor dem Rathaus Cotta getroffen und uns noch ausgetauscht über diesen Schwachsinn, und uns gegenseitig bestärkt, das nicht vorzutragen.

Wie lief dann der nächste Schultag ab?

Am Sonntag hatte es ja am Nachmittag bis in den Abend die bis dahin größte Kundgebung auf der Prager Straße gegeben, mit der Bildung der Gruppe der 20. Das hatten die meisten Schüler mitbekommen, weil viele der Angehörigen dabei waren. Die standen schon wild auf dem Schulhof umeinander, statt wie sonst geordnet in Zweier-Reihe. Da war an normalen Unterricht natürlich nicht zu denken. Deshalb habe ich zu meinen Kollegen gesagt: Diskutiert mit den Schülern über die Geschehnisse. Die Hälfte hat es getan.

Diese Gedenktafel erinnert an die Demonstrationen im Oktober 1989 auf der Prager Straße und die Bildung der „Gruppe der 20“ Quelle: Anja Schneider

Woher nahmen Sie den Mut oder waren Sie einfach naiv?

Ja, es war riskant, und ja, ich war wohl auch ein bisschen blauäugig. Ich bin Schulleiter geworden, weil es mir um Pädagogik, nicht um Politik ging. Das war sicher naiv. Aber ich bin in einem staatsfernen Haushalt aufgewachsen, und seit Michail Gorbatschow gab es ja auch Licht am Ende des Tunnels. Vor allem aber hat mich die Haltung der meisten meiner Kollegen bestärkt. Das alles hat mein Handeln am Ende beeinflusst.

Wissen Sie, an welchen Schulen, das Pamphlet verlesen wurde?

Nein. Aber wir wussten natürlich, wer die Hardliner unter den Schulleitern waren. Einige sagten auch ganz offen, dass ihre Karriere am Schicksal der Partei hängt. Ich erinnere mich konkret an eine Schulleiterin aus Stetzsch. Die war dann auch im November 1989 als Erste weg.

Ein Ausriss aus dem Original, das die Dresdner Schuldirektoren vor ihren Schülern verlesen sollten.

Die DNN dokumentieren hier exklusiv die „Hinweise zur mündlichen Agitation“ im Wortlaut.

Originaltext: „Hinweise zur mündlichen Agitation“ Wie überall in unserem Land gab es zum 40. Jahrestag eine festliche Stimmung in unserer Stadt, wurde das Fest des Volkes gefeiert. Schade nur, daß es geregnet hat und der Sonnenschein ausgeblieben ist. Fleißig und aufopferungsvoll hatten die Dresdner gearbeitet, um ihre Heimatstadt zum 40. Jahrestag noch wohnlicher, noch liebenswerter zu machen. Wieviel Neues konnte in Besitz genommen werden, bereichert nun unser Stadtbild, verbessert unser Leben. Denken wir nur an den Platz der Einheit mit seinen schmucken Wohnungen und attraktiven Geschäften. In den letzten Tagen haben die Westmedien, insbesondere das Satellitenfernsehen RTL, ihre Hetz- und Wühltätigkeit auf unsere Heimatstadt Dresden konzentriert und regelrechte Anleitungen für staatsfeindliche Aktivitäten gegeben. Entsetzen und Abscheu erregten die Zusammenrottungen im Zen­trum unserer Stadt, bei denen gewissenlose Elemente, Einrichtungen auf dem Dresdner Hauptbahnhof demolierten, Fahnen der Repu­blik herunterrissen und die Prager Straße terrorisierten. Das war aber nicht die Dresdner Jugend, sondern es waren kriminelle Elemente aus Dresden und Zugereiste, unter ihnen Vorbestrafte und Asoziale, die Freude an der Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung haben und die staatliche Autorität mißachten. Zugleich wurden viele Schaulustige angezogen, die durch ihr passives Verhalten diese kriminellen Elemente nur noch ermunterten. Dieser Abschaum hat sich mit seinen staatsfeindlichen Handlungen ebenso aus der menschlichen Gemeinschaft ausgegrenzt, wie jene Leute, die bei Nacht und Nebel unser Land verließen, Botschaften besetzten, ihre Kinder einem ungewissen Schicksal auslieferten. Alle Dresdner sind aufgefordert mitzuhelfen, derartige antisozialistischen Provokationen zu zerschlagen, Ordnung und Sicherheit auch im Wohngebiet zu verstärken, die Wachsamkeit zu erhöhen! Es muß verhindert werden, daß derartigen Subjekten, die sich in Dresden zusammenrotten, Unterschlupf gewährt wird, daß sie im Wohngebiet Möglichkeiten dafür finden. Alle Dresdner sind aufgefordert, die aufopferungsvolle Arbeit unserer Volkspolizei nach besten Kräften zu unterstützen. Junge Volkspolizisten erklärten, daß sie ab heute ihre Lektion in Sachen Klassenkampf erfahren habe, da sie ihn hautnah erlebt haben. Für den mutigen Einsatz danken wir unseren Volkspolizisten, allen Angehörigen der Schutz- und Sicherheitsorgane, denn es sind unsere Söhne und Angehörigen, die sich aufopferungsvoll bewährten. Ihrem mutigen Einsatz ist es zu verdanken, daß viele Rädelsführer und die brutalsten Randalierer dingfest gemacht werden konnten. Die im Stadtzentrum randalierten, haben deutlich zu verstehen gegeben, was sie unter „Freiheit“ und unter „Erneuerung“ verstehen, nämlich die Vernichtung aller Errungenschaften des Sozialismus. Das lassen wir natürlich nicht zu! Die Ärzte und Schwestern der Medizinischen Akademie und anderer Gesundheitseinrichtungen bekamen ein anschauliches Bild von jener „Freiheit“, die nach den Zielstellungen des BRD-Imperialismus und seiner gewissenlosen Massenmedien in der DDR Einzug halten sollen. Angehörige der Sicherheitsorgane, die durch Pflastersteine, Stahlstangen und Brandflaschen verletzt wurden, haben Sie aufopferungsvoll medizinisch versorgt. Wir stimmen mit allen Kommunisten, allen Werktätigen und der Jugend unserer Stadt überein, solche Provokationen mit aller Entschiedenheit zu unterbinden! Wir Dresdner lieben unsere Heimatstadt, die im Imperialismus so viel Leid erdulten mußte, und die unter unsäglichen Mühen wieder aufgebaut wurde, daß sich an ihrer neuen Schönheit nicht nur über 500 000 Dresdner, sondern alljährlich auch mehr als 6 Millionen Touristen aus aller Welt erfreuen. Wir gehen unseren guten Weg des Sozialismus weiter. Alle herangereiften Fragen werden wir im Sinne des Sozialismus in der bewährten Einheit von Kontinuität und Erneuerung lösen. Dafür brauchen wir die ehrliche Mitarbeit jedes Dresdners und seine revolutionäre Wachsamkeit. Es bleibt dabei, der weitere sozialistische Aufbau Dresdens ist Sache aller Dresdner. Nun – nach unserem Republikgeburtstag – nehmen wir eine neue Wegstrecke in Angriff. Unser Blick richtet sich auf den XII. Parteitag der SED der dazu Beschlüsse fassen wird, mit denen wir uns den Herausforderungen der 90er Jahre stellen können. Es wird deshalb jetzt, so kündigte es Erich Honecker an, die öffentliche, in den Medien verbreitete Diskussion geben, in der wir uns über die Aufgaben auf der neuen Wegstrecke verständigen werden. Dabei geht es entsprechend dem Kurs von Kontinuität und Erneuerung um eine sorgfältige Prüfung, was sich bewährt hat und folglich beibehalten wird, was verändert, ja auch was auf ganz neue Weise angepackt werden muß. Zu den Fragen, die wir diskutieren werden gehört bestimmt auch das Verhältnis von sozialer Sicherheit und Leistungsprinzip, die Erschließung von neuen Möglichkeiten zur Produktion moderner Konsumgüter, der Übergang der Kombinate zur Eigenerwirtschaftung der Mittel und anderes mehr. Für jeden Bürger unseres Landes wird es viele reizvolle Herausforderungen geben, wird jeder Raum für sein Engagement haben. Dieses Engagement ist sogar unbedingt erforderlich! Deshalb rufen wir von dieser Stelle aus jeden auf, mitzudenken und mitzuarbeiten, daß unsere Heimat für alle noch wohnlicher wird, daß unser Sozialismus noch reicher, schöner, noch stärker wird. Jeder Kommunist ist herausgefordert, sowie Bernd Piontek nach dem Grundsatz zu handeln „Wo ein Genosse ist, da kämpft die Partei“.

Von Dirk Birgel