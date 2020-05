Himmelfahrt und Corona: Auf der Suche nach einem Bollerwagen in Dresden

Dresden

Himmelfahrt und Bollerwagen – das ist untrennbar miteinander verbunden. Horden von jungen Männern, die den schwer mit Bierkästen beladenen Wagen hinter sich her ziehen, auf dem zur Krönung Boxen thronen und Stimmungsmusik von sich geben. Was nur hat Corona aus dem Himmelfahrtstag gemacht? Kinderwagen statt Bollerwagen in Dresden – viele Familien genossen einen Feiertag bei herrlichem Sonnenschein, Männerhorden waren die Ausnahme.

Anzeige

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Die Altstadt war noch nie ein Magnet für „Himmelfahrtskommandos“, entsprechend ruhig und geordnet ging es auf den Freisitzen zu. Gesitteter Corona-Abstand und eher einen Kaffee statt Pilsner, so sah es rund um Altmarkt und Neumarkt aus.

Weitere DNN+ Artikel

Die größeren Kinder wirken nicht glücklich

Der Elberadweg war dicht bevölkert – Familien hatten sich zu Fuß oder mit dem Rad auf den Weg gemacht. Mit kleineren und größeren Kindern, die teilweise nicht besonders begeistert darüber gewesen sein dürften, mit Mama und Papa statt mit den Kumpels loszuziehen.

Und die Bollerwagen? Fehlanzeige. Dann hallen aus der Ferne kurz vor der Albertbrücke Titel von „ Tokio Hotel“ über den Elberadweg. Eine zehnköpfige Radlergruppe rauscht vorbei, die jungen Männer bewegen sich mehr oder weniger elegant zu den Rhythmen und haben Mühe, nicht vom Rad zu fallen, zumal die meisten eine Bierflasche in der Hand halten. Der junge Mann am Ende des Pulks zieht einen Fahrradanhänger hinter sich her. Keinen Bollerwagen.

Ein Bollerwagen im Gebüsch am Elberadweg

Der taucht dann doch noch in einem Gebüsch auf. „Hans“ und „Franz“ nennen sich die beiden Herren an dem feuerroten Fahrzeug, die Echtheit der Namen darf bezweifelt werden. Angesichts des vielen Leerguts, das sich auf dem Blechwagen stapelt, nur eine Marginalie. Die Arbeitskollegen haben Spaß und wollen um „Himmelswillen“ kein Foto – wenn das der Chef sieht...

Der Spielplatz am Fährgarten Johannstadt ist dicht gefüllt, genau wie der lauschige Biergarten an der Elbe. Von Eis bis Currywurst bleiben keine gastronomischen Fragen offen. Nur wenige hundert Meter weiter ist es dagegen sehr ruhig, die Johannstadt wirkt wie ausgestorben. Keine Menschenseele auf der Straße zu sehen. Nur auf einem Spielplatz sitzen eine Handvoll Jugendliche. Ohne Bollerwagen.

Den gibt es auch im Großen Garten nicht zu sehen. Am Carolateich, wo sich regelmäßig die „Corona-Rebellen“ treffen, lässt ein anderer Rebell seine Stimme erklingen. Till Lindemann, Frontmann von „ Rammstein“, besingt die russische Hauptstadt „ Moskau“. Seine Stimme schallt aus einem Rucksack, moderne Boxen können klein und laut sein.

Auf den umliegenden Wiesen liegen Familien auf Decken in der Sonne, das Rondell am Palais gehört Kindern, die mit Rollern, Fahrrädern oder auf Skates unterwegs sind. Die Eisstände sind regelrecht belagert, alle Formen von Ballspielen werden zelebriert – Federball, Fußball, Volleyball.

Zur Galerie Eindrücke vom Männertag 2020 in Dresden

An verschiedenen Haltestellen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) tauchten unterdessen mit dem DVB-Logo versehene Aushänge auf: „Zum Schutze aller haben wir uns [...] dazu entschieden, heute keine alkoholisierten Männergruppen zu befördern.“

Fake-DVB-Aushang an einer Haltestelle in Dresden. Quelle: privat

Hintergrund seien sich gerade am Vatertag häufende „sexistische, rassistische, faschistische und antisemitische Pöbeleien, Übergriffe und Anschläge“. Wie die DVB auf Twitter mitteilten, handelte es sich um Fälschungen, die schnellstmöglich entfernt wurden.

Höhepunkt der Polizeieinsätze war laut Polizeisprecher Thomas Geithner eine etwa zehnköpfige Männergruppe, die verfassungsfeindliche Parolen zu den Klängen von Neonazi-Bands aus dem Lautsprecher gegrölt haben soll. Der Trupp wurde im Alaunpark von Passanten beobachtet und schließlich am Königsufer gestellt.

„Verglichen mit den zurückliegenden Jahren waren deutlich weniger Leute unterwegs“, so Geithner. Die Polizisten versuchten, größere Menschenansammlungen aufzulösen, meist nach Bürgerhinweisen. Etwa am Vormittag, als mehr als 100 Personen am Fähranleger in Kleinzschachwitz anstanden. „Wir haben versucht, mit Ansprachen auszukommen und nur wenige Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet“, so der Polizeisprecher.

Himmelfahrt in Zeiten von Corona – etwas anders als in anderen Jahren. Und überwiegend ohne Bollerwagen.

Von Franziska Kästner und Thomas Baumann-Hartwig