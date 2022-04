Dresden

Am Sonnabend dauert der russische Angriffskrieg in der Ukraine bereits zwei Monate. Seither haben Millionen Menschen das Land verlassen. Mehrere Tausend sind in Dresden untergekommen. Wie läuft ihre Versorgung, Unterbringung und Integration? Die Stadt zieht eine erste Bilanz.

Wie viele Ukraine-Flüchtlinge hat Dresden bislang aufgenommen?

Bis 22. April hat die Bundespolizei 369 381 Menschen in Deutschland festgestellt, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Mindestens 7183 von ihnen halten sich laut Stadtverwaltung in Dresden auf. Davon sind 5436 bisher ausländerrechtlich registriert. Rund 7000 sind bereits beim Sozialamt angemeldet. Etwa die Hälfte sind Frauen, ein Zehntel Männer, rund 40 Prozent Kinder.

Das Jugendamt hat bislang 15 unbegleitete Jugendliche in Obhut genommen. In 112 Fällen wurden Erziehungsberechtigungen für Minderjährige erstellt, die in Gruppen ohne Eltern nach Dresden gekommen sind. Seriöse Prognosen darüber, wie viele Flüchtlinge noch kommen, seien derzeit kaum möglich, heißt es aus dem Rathaus.

Wo kommen die Menschen unter?

Rund drei Viertel der registrierten Flüchtlinge sind privat untergekommen. Alle anderen landen in Sammelunterkünften. Die Stadt zählt derzeit 754 Flüchtlinge in Hotels, 68 in Wohnungen, elf in Wohnheimen und 892 im Ankunftszentrum in der Messe. Zudem bieten elf Sporthallen Unterschlupf. Mit den Johannitern, Maltesern und dem Arbeiter-Samariter-Bund kümmern sich vor allem karitative Organisationen um die Menschen in den Unterkünften.

Wo sollen die Flüchtlinge auf Dauer leben?

Da die städtischen Flüchtlingsunterkünfte laut Stadtverwaltung bereits am 30. März zu 90 Prozent ausgelastet waren, plant Dresden, bis 30. Mai bis zu 400 Wohnungen und ganze Hotels mit Bleibeverträgen anzumieten sowie weitere Flüchtlingsheime einzurichten. 800 bis 1000 Plätze sollen so entstehen. Mittelfristig will die Stadt die Ukrainer in privaten oder kommunal bereitgestellten Wohnungen oder Wohnheimen unterbringen. Da der Wohnungsmarkt in Dresden seit Langem sehr angespannt sei, müssten sich viele Menschen darauf einstellen, im Umland unterzukommen.

Wie läuft die Aufnahme in Kitas und Schulen?

Ein Großteil der bislang rund 2700 registrierten Flüchtlingskinder aus der Ukraine soll in Kitas und Schulen unterkommen, verteilt über das gesamte Stadtgebiet. Zusätzlich eröffnet die Stadt am Montag, 25. April, eine Schule für ukrainische Kinder an der Südhöhe. Der Unterricht startet mit zwei Grundschul- und zwei Oberschulklassen mit je 23 Kindern. Für die Kita haben sich bislang rund 260 Kinder angemeldet, von denen 178 einen Betreuungsplatz angeboten bekommen haben. 62 Kinder sind bereits aufgenommen, im Mai kommen voraussichtlich 72 hinzu.

Wie läuft die Integration derer, die schon länger hier sind?

Die Nachfrage nach Sprachkursen seitens der Flüchtlinge ist laut Stadtverwaltung groß. Acht Träger bieten in Dresden die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten Integrationskurse an. Einen gesetzlichen Anspruch auf so einen Kurs haben Ukraine-Flüchtlinge aber nicht. Einige kommen nicht nur mit einer Sprachbarriere in Dresden an, sondern auch mit einem Trauma. Daher will die Stadt psychologische Hilfsangebote, aber auch die Flüchtlingssozialarbeit weiter ausbauen.

Wie engagiert sich die ukrainische Community?

Mit 1800 Mitgliedern hat Dresden eine große ukrainische Community. Aus ihr heraus entstand 2021 der Verein „Plattform Dresden“, der zusammen mit der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Personalpfarrei St. Michael das „Ukrainische Kooperationscenter Dresden“ ins Leben gerufen hat. Die Stadt stellt dem Center seit März zwei ausgestattete Büros zur Verfügung. Zudem wurden fünf ukrainische Beschäftigte befristet bei der Stadtverwaltung angestellt, weitere fünf Rathausmitarbeiter unterstützen die Community und vernetzen sie mit den städtischen Einrichtungen.

Internet dresden.de/ukraine-hilfe

Von Laura Catoni