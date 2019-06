Dresden

Vorfahrt für Radfahrer, Kohleausstieg, mehr Grünflächen, weniger Plastik – das sind nur einige von vielen Wünschen der Jugendlichen, die an den Aktionen von „ Fridays for Future“ in Dresden teilnehmen.

Am Freitag diskutiert Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) in der Lounge der Zentralbibliothek im Kulturpalast mit Schülern einer 9. Klasse und internationalen Schüler einer 11. Klasse der Christlichen Schule Dresden.

Dazu wird es ab 10 Uhr einen Livestream auf der Facebookseite des Oberbürgermeisters unter www.facebook.com/hilbert.fuer.dresden geben. Über die Kommentare können sich Facebook-Nutzer live in die Diskussion einbringen.

Von DNN