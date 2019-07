Dresden

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) erklärte klipp und klar: „Ich will keine zweite Königsbrücker Straße.“ Er nahm die geplante Beschlussfassung zum Zelleschen Weg von der Tagesordnung des Stadtrates, der am Donnerstag und Freitag in Dresden tagt. Hilbert verwies die Thematik zurück in die Ausschüsse für Umwelt und Kommunalwirtschaft sowie Stadtentwicklung und Bau.

Hintergrund: Der Bauausschuss hat am Montag auf einer Sondersitzung entschieden, dass der Zellesche Weg vier Fahrspuren erhalten soll. 2016 hatte die damalige rot-grün-rote Stadtratsmehrheit beschlossen, dass die Straße zwei überbreite Fahrspuren erhalten soll. Vertreter der Grünen hatten angekündigt, den Beschluss in einem halben Jahr zu kippen, wenn eine Stadtratsmehrheit für den vierspurigen Zelleschen Weg stimmt.

Hilbert erklärte, es gebe gravierende Bedenken von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) gegen vier Fahrspuren. Die Entscheidung besitze eine so große Tragweite, dass sich der neue Stadtrat mit der Thematik befassen sollte, erklärte er unter dem Beifall von Rot-Grün-Rot. „Unverschämtheit“ und „rechtswidrig“ hallte es aus den Reihen der CDU. „Ich entscheide über die Tagesordnung“, konterte der OB kühl.

Hilbert nahm auch den Beschluss über die Erhöhung der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten von der Tagesordnung. Der Stadtrat hatte signalisiert, die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Elternbeiträge abzulehnen.

Von Thomas Baumann-Hartwig