Hightex Klipphausen nutzt die Krise für den nächsten Anlauf

Selbst erfolgsverwöhnte Hochtechnologie-Unternehmen sind vor Corona nicht gefeit. Das hat auch das auf Karbonbauteile für Elektroautos, Flugzeuge und Raketen spezialisierte Unternehmen Hightex Verstärkungsstrukturen aus Klipphausen gemerkt – und neue Strategien für pandemische Zeiten entwickelt. Für die Ingenieure und Hightex-Chefs Jeanette Scherf und Dirk Feltin ist ihr Unternehmen wie „eine zweite Familie“. Und dieses Gefühl wollen sie auch den 61 Mitarbeitern erhalten, gerade jetzt in der Krise.

Investition in Maschinen und Know-how

„Wenn unsere Luftfahrt-Sparte nur noch zu 50 Prozent ausgelastet ist, wir aber weiter viele Automobilaufträge haben, dann teilen wir die Arbeit in der Belegschaft möglichst gerecht auf“, sagt Feltin. So hat jeder noch mindestens die Hälfte des Pensums aus der Vor-Corona-Zeit. Zudem stockt der Betrieb das reguläre Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent des normalen Lohnniveaus auf, damit alle ein Auskommen haben. „Das finanzieren wir aus den Rücklagen“, sagt Scherf. Diese Reserven lassen sich freilich nicht unbegrenzt anzapfen.

Parallel dazu investiert das Unternehmen in Maschinen und Know-how, erschließt sich neue Märkte im Maschinenbau, schult die Mitarbeiter, die weniger zu tun haben, in „Industrie 4.0“ und andere zukunftsweisenden Technologien. Die ausländischen Kollegen bekommen Sprachunterricht im Betrieb, andere haben zeitweise Masken genäht. Die Coronakrise war und ist also keine vollends verlorene Zeit.

„Jetzt rettet uns, dass wir in den vergangenen Jahren in zusätzliche Geschäftsfelder investiert, neue Hallen mit hochautomatisierter Produktion und Robotern gebaut und dennoch Rücklagen gebildet haben“, schätzt Jeanette Scherf ein. „Inzwischen sind wir viel breiter als vorher aufgestellt.“ Diese Vielfalt sorge dafür, dass die Hightexer nicht den Mut verlieren und trotz drastischer Auftragsrückgänge in einigen Geschäftszweigen zuversichtlich in die Zukunft schauen.

Die Luftfahrt schwächelt

Das ist gar nicht so selbstverständlich, denn anfangs war das Unternehmen sehr auf die Luftfahrt fokussiert. Und die schwächelt jetzt. 1998 hatte sich Horst Rothe vom Institut für Polymerforschung Dresden selbstständig gemacht und die Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH gegründet, damals noch in der Landeshauptstadt. Zunächst stickte, fixierte und verfestigte das junge Unternehmen Kunststofffasern auf einem Basismaterial zu besonders leichten und doch sehr beanspruchbaren Flugzeug-Bauteilen.

Kurzüberblick Unternehmen: Hightex Verstärkungsstrukturen GmbH Hauptsitz: Klipphausen Geschäftszweck: Entwicklung und Produktion von karbon- und textilbasierten Leichtbauteilen für Autos, Flugzeuge, Raumschiffe und Roboter Gründung: 1998 in Dresden Umsatz: knapp sieben Millionen Euro Belegschaftsstärke: 61 Mitarbeiter Internet: hightex-dresden.de

Bei dieser Dresdner Innovation, die sich unter dem Namen „Tailored Fibre Placement“ (TFP) in der Fachwelt einbürgerte, blieb es aber nicht: Eigens entwickelte Maschinen erschlossen dem Unternehmen mehr Verarbeitungstechnologien. Der Umzug 2007 nach Klipphausen verschaffte Hightex auch Expansionsmöglichkeiten. Das Know-how der Industrie 4.0 sowie die Erfahrungen mit der Luftfahrtindustrie überzeugten mehr und mehr Kunden aus ganz anderen Branchen: BMW platzierte Großaufträge für seine Elektroautos i3 und i20 in Klipphausen. Und die europäische Raumfahrtindustrie wünschte sich Hightex-Bauteile für die „Ariane 6“-Rakete.

Normalerweise verteilen sich die Umsätze inzwischen fast gleichmäßig auf Leichtbauteile für den Automobilsektor, die Luft- und Raumfahrt sowie die allgemeine Industrie – wenn nicht gerade ein Virus wütet. „Wir rechnen damit, dass sich der Flugzeugbau erst 2022 wieder erholt“, sagt Dirk Feltin mit Blick auf die jüngsten Corona-Dellen in den Auftragsbüchern. Immerhin haben die Sachsen wenigstens bis 2028 die BMW-Aufträge sicher. Zudem könnte bald auch der Raumfahrtsektor anspringen. Irgendwie, so meint Jeanette Scherf, werde das Unternehmen durch die aktuell schwierige Phase hindurchnavigieren. Damit habe sie schon Erfahrung.

Hightex kann dabei mit Pfunden wuchern, die viel mit Forschergeist, Flexibilität und lokalen Standortvorteilen zu tun haben: „Die Förderung, wie in Sachsen, gibt es in anderen Bundesländern nicht“, sagt Dirk Feltin und ergänzt: „Außerdem haben wir eine Top-Forschung an den Unis und den Fraunhofer-Instituten in Dresden und Chemnitz. Dadurch entdecken wir auch junge Ingenieure für uns: Wir betreuen Diplomarbeiten und Belegarbeiten von Studenten, die später vielleicht mal bei uns arbeiten.“

Hinzu komme die enge Kooperation mit vielen Verbänden und Partnerunternehmen. Das zahle sich langfristig aus, meint Jeanette Scherf: „Netzwerke sind das A und O. Auch, um neue Leute und Aufträge zu gewinnen.“ Und um solche Aufträge und Netzwerkprojekte dann auch abarbeiten zu können, hat Hightex immer wieder investiert – zum Beispiel jüngst in eine neue, 4000 Quadratmeter große und rund sechs Millionen Euro teure Produktionshalle im Gewerbegebiet Klipphausen. Die ist zwar derzeit nicht ausgelastet. Aber ohnehin sind für die Chefs im Moment erst mal die kurzfristigen Ziele vorrangig: „Arbeitsplätze sichern, Auslastung wieder steigern und um die schwarze Null kämpfen“, zählt Scherf auf. „Später kommt auch wieder das Wachstum.“

