Hier wohnte Friedrich Schiller bei seinen Dresden-Besuchen

Dresden

Alles in allem hielt sich Friedrich Schiller dreimal in Dresden auf: vom 11. September 1785 bis 19. Juli 1787, vom 13. April bis 10. Mai 1792 und vom 6. August bis 20. September 1801. Beim ersten Besuch hatte er zunächst kurz im „Goldenen Engel Nr. 4, eine Treppe“ an der Wilsdruffer Straße Quartier genommen, bevor er dann im Körnerschen Landhaus wohnte, aber im „Fleischmannschen Hause“. Letzteres gehörte dem Hofgärtner Fleischmann, Schiller wohnte hier zeitweise mit seinem damaligen Freund Ferdinand Huber, dem Bräutigam von Dora Stock.

Friedrich Laun attestierte Dresden eine „egyptische Finsternis“

Es waren nur wenige Schritte schräg über die Straße, die zum Wohnhaus der Körners führten, wo Schillers und Hubers Freund Christian Gottfried Körner (1756–1831), der selbst auch Autor und Komponist war und sich für Philosophie, Kunst und Literatur sowie für die durch die Aufklärung hervorbrechenden Ideale von geistiger Freiheit und freundschaftlicher Verbundenheit mit freien Geistern seiner Zeit begeisterte, lebte. Diese Geisteshaltung „war die Grundlage für seinen Salon, der in Dresden zu einem der bedeutendsten gehörte“, dort „waren neben Schiller u.a. Goethe, Mozart, Graff, Naumann, Zelter, die Brüder Humboldt, Kleist, die Brüder Schlegel und Freiherr von Stein zu Gast“, wie dem frisch erarbeiteten Faltblatt der „Schiller- und Körnerorte“ in Dresden der Museen der Stadt Dresden zu entnehmen ist, in dem auch der Dresdner Unterhaltungsschriftsteller Friedrich Laun (1770–1849) zitiert wird.

Er, der von 1800 bis 1814 an Körners Gesellschaften teilnahm, schrieb in seinen „Memoiren“: „Mancher anderen Stadt gegenüber lastete damals im Allgemeinen auf Dresden noch eine Art egyptische Finsternis. Sie erstreckte sich weit über die den Landes und städtischen Behörden vorsitzende Schwerfälligkeit hinaus bis in die meisten Privatwohnungen. Der Unterschied der Stände zerschnitt alles gesellige Leben der höher sich dünkenden Klassen so unbarmherzig, dass sein eigentliches Wesen ganz zugrunde ging. […] Das Körnersche Haus gehörte in kurzem nicht nur zu den ehrenvollen Ausnahmen, in denen weder Adel noch Orden, noch eine bloß äußerliche Auszeichnung, vielmehr nur wahrhafte Bildung und Intelligenz Zutritt erhielten, sondern es durfte sich sogar rühmen, hierzu den Ton angegeben zu haben. In ihm regulierte sich ein recht mannigfaches glückliches Gesellschaftsverhältnis gleichsam von selbst. Wen auch weder die geistige Liebenswürdigkeit seiner drei Begründer, noch der Reiz angezogen hätte, den Sänger des hohen Liedes ,An die Freude’, den Dichter des ,Carlos’ von Angesicht zu erschauen, den fesselte doch […] die ganze Einrichtung des gastfreundlichen Hauses und dessen völliges Abweichen von den meisten übrigen Häusern durch anständige Zwanglosigkeit und eine Einfachheit, ebenso weit entfernt von Prunk und Hoffahrt, als von unzureichender Bequemlichkeit.“

Was den zweiten Besuch Schillers angeht, so erfährt man in einem „Schiller in unserm Sachsenland“ betitelten Beitrag des Oschatzer Studienrats Emil Zeißig zu einem Heft des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz anno 1931, dass Körner in einem Brief vom 29. Juni 1790, erst unlängst zum Appellationsrat aufgestiegen, bei Schiller angefragt habe: „Könntest Du nicht einmal mit Deinem Weibchen und ihrer Schwester zu uns kommen?“ Schiller stellte aber erst am 10. April 1791 einen Besuch bei seinem Freund, mit dem er einen intensiven Briefwechsel pflegte, in Aussicht, aber die Sache zerschlug sich.

Urlaub im Gartenhaus

Als er in einem Neujahrsbrief 1792 wieder vom Verreisen sprach, schlug Körner am 6. Januar vor, „mit Dresden den Anfang zu machen“. Am 7. Februar präzisierte Körner dann sogar: „Sobald Du Dich völlig wieder bei Kräften fühlst, solltest Du nun zu uns kommen, aber nicht bloß auf ein paar Wochen. Das bloße Besuchen bringt nichts, wir müssen einmal wieder zusammenleben.“

Der letzte Besuch Schillers erfolgte dann vom 6. August bis 20. September 1801, vorab hatte Schiller geschrieben: „Es ist auf jeden Fall gut, daß Dein Gartenhaus zu Loschwitz für uns offen steht, wenn wir kommen … Mir ist es durchaus nötig, daß ich freie Luft und Bewegung haben kann, ohne nötig zu haben, darnach auszugehen; denn meine Gesundheit ist diesen Sommer lange nicht so gut als im vorigen; und es wird mir oft schwer, ja unmöglich, auszugehen, ohne meine Krämpfe dadurch zu reizen.“

Hier wurden im Mai 1855 dann auch eine Linde und eine Eiche gepflanzt, außerdem wurde eine Tafel angebracht, auf der vermerkt war: „Hier schrieb Schiller bei seinem Freunde am Don Carlos 1785, 1786, 1787“.

Das Körnerhaus in Loschwitz. Quelle: C. Ruf

Bei seinem zweitem und drittem Aufenthalt wohnte Schiller entweder im Landhaus am Körnerweg 6 in Loschwitz oder im Körnerschen Stadthaus in Dresden. 1793 bis 1801 wohnte Körner mit seiner Familie, zu der immer auch Dora Stock gehörte, auf dem Freyer Platz vor dem Japanischen Palais Nr. 79, heute Palaisplatz 4, und von 1801 bis zum Weggang nach Berlin 1815 im Haus Moritzstraße 10 (1885 abgebrochen). Wie dem Faltblatt der Städtischen Museen zu entnehmen ist, besaß Körner zwischen 1799 und 1823 auch ein Haus in der Schlossstraße.

Von Christian Ruf