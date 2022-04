Hier will Dresden Flüchtlinge unterbringen

Dresden

Schon Ende April werden in Dresden über 2000 Unterkünfte für Flüchtlinge fehlen. Dieses Defizit hat die Stadtverwaltung anhand aktueller Prognosen berechnet. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) konstatiert: „Es wird der Landeshauptstadt Dresden nicht gelingen, diese Kapazitäten vollumfänglich in Bestandsimmobilien unterzubringen, da diese in aller Regel erst baulich für Unterbringungszwecke hergerichtet werden müssen.“ Einziger Ausweg: die verstärkte Anmietung von Wohnungen und Hotelkapazitäten.

Wie viele Menschen werden nach Dresden kommen?

Die Stadt rechnet bis Ende April mit einem Bedarf von 8000 Plätzen, bis Ende Juni von 10 000 Plätzen und bis Ende September von 10 500 Plätzen.

Über wie viele Plätze verfügt die Stadt aktuell?

2504 Plätze stehen in Wohnungen zur Verfügung, 548 in Übergangswohnheimen, 1082 in Hotels, 850 in Sporthallen und 1096 in der Messe Dresden. Das sind insgesamt 5984, von denen aber 4412 ausgelastet sind. Die Auslastung liegt bei 74 Prozent. Problem: Die Kapazitäten in den Hotels stehen nur bis Ende April zur Verfügung. Dann beginnt die Hochsaison und die Hotels beherbergen wieder Touristen.

Wie viele Wohnungen kann die Stadt anmieten?

Bis zum 31. März konnte die Stadt 150 Wohnungen anmieten. Bis zum 30. Mai sollen 400 Wohnungen mit 800 bis 1000 Plätzen für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung stehen. Nach einem Aufruf sind sehr viele Angebote bei der Stadt eingegangen.

Wie soll die Lücke an Plätzen geschlossen werden?

Die Stadt will sechs Hotels anmieten. Darunter ist mit dem Prinz Eugen in der Gustav-Hartmann-Straße eine altbekannte Immobilie. Das Gebäude wurde bis zum dritten Quartal 2021 als Asylbewerberheim genutzt, danach leergezogen und ausgeräumt, jetzt kommt es mit 94 Plätzen wieder zum Einsatz. Im Dormero-Hotel auf der Karl-Marx-Straße in Klotzsche sind 206 Plätze geplant, im Aparthotel Münzgasse am Neumarkt 262 Plätze. Mit 538 Plätzen ist das NH Hotel auf der Hansastraße das größte Objekt, das die Stadt übernehmen will. Hinzu kommt das Hotel Villa Weltenmühle auf der Merbitzer Straße 53 in Briesnitz mit 184 Plätzen und das Landhotel auf der Fritz-Meinhardt-Straße 105 in Leubnitz-Neuostra. Das sind in Summe 1389 Plätze, die kurzfristig die größte Not lindern könnten.

Welche weiteren Pläne gibt es?

Die Stadt will bestehende Immobilien für die Unterbringung von Flüchtlingen umbauen. So könnte das ehemalige Schulgebäude in der Blasewitzer Straße 60 endlich eine Nutzung finden. Das Schulverwaltungsamt hatte die Immobilie seinerzeit für teuer Geld erworben und musste dann feststellen, dass ein Schulbetrieb in dem Gebäuden nicht möglich ist. Hier könnten 82 bis 117 Menschen eine Bleibe finden. In der Uthmannstraße 26/28 in Gorbitz könnten die ehemalige Diakoniebildungsanstalt und ehemalige Schulgebäude für 59 bis 66 Personen umgebaut werden. Auch die ehemaligen Kindertagesstätten in der Alexander-Herzen-Straße 64 in Klotzsche und am Rudolf-Bergander-Ring 43 in Reick kommen als Unterkünfte aus Sicht der Stadt in Betracht.

Wer soll die Unterbringung bezahlen?

Der Freistaat Sachsen erstattet der Landeshauptstadt die Kosten für Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. Die Kommune muss einen Eigenanteil von 10 Prozent tragen. Dresden könnte einen höheren Eigenanteil tragen, weil die Unterbringung in Hotels sehr kostenintensiv ist. Heißt: Die Stadt muss auch nach Finanzquellen im eigenen Etat suchen.

Wie groß darf eigentlich eine Sammelunterkunft sein?

Eine Begrenzung auf 65 bei einem Übergangswohnheim ist anzustreben, hat der Stadtrat 2017 beschlossen. Diese Regel soll wegen des unvorhergesehenen hohen Bedarfs außer Kraft gesetzt werden.

Wer entscheidet über das Konzept?

Der Stadtrat auf seiner Sitzung am 13. April. Es handelt sich um eine Eilvorlage des Oberbürgermeisters, die auf einer Sondersitzung des Finanzausschusses am Dienstag beraten wird.

Von Thomas Baumann-Hartwig