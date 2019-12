Hier können Kurzentschlossene Silvester in Dresden feiern

Dresden

Es ist die Partynacht eines jeden Jahres: Silvester. Die einen wissen schon im Januar, wo sie den Start ins kommende Jahr verbringen werden, die anderen sind bis zum Tag X unentschlossen. Doch auch für die gibt es in Dresden und Umland noch jede Menge Möglichkeiten, eine rauschende Nacht in die nächsten Zwanziger zu feiern.

Ü30-Feier im Parkhotel

Im Parkhotel an der Bautzner Landstraße 7 steigt „Die große Dresdner Silvester Party“ ab 21 Uhr. Die Liveband Meilenstein spielt laut den Veranstaltern alles, was das Ü30-Silvesterherz begehrt. Foxtrott und 1-2-Tipp können hier zu Schlager und anderen Partyhits mit Dj Gunther Erbe aufgefrischt werden. Im Wintergarten können die Gäste ihr Silvesterglück herausfordern und in der Casino Lounge zocken. In fünf weiteren Räumen gibt es für nahezu jeden Musikgeschmack die passenden Hits. Wer bis 22.30 Uhr erscheint, darf sich außerdem über einen Begrüßungssekt freuen. Karten gibt es an der Abendkasse ab 24,95 Euro.

Dresdens größte Silvesterparty im Kraftwerk Mitte

Im Kraftwerk Mitte sind auch U30-Gäste willkommen. Hier findet nach Aussagen der Veranstalter Dresdens größte Silvesterparty statt. Auf zwei Floors kann ab 22 Uhr getanzt werden. Außerdem können sich die Gäste auf eine Fotowand, eine Indoor Pyro-Show sowie eine Poker-Lounge freuen. 0 Uhr wird das neue Jahr mit einem XXL-Feuerwerk begrüßt. Restkarten gibt es noch ab 17 Euro.

„Original Försters Bowleparty“

Im Kleinviehan der Gothaer Straße 12 hat sich dieses Jahr die „original Försters Bowleparty“ in der Silvesteredition eingenistet. Gefeiert wird hier ab 21 Uhr ebenfalls auf zwei Floors. Für Musik sorgen Anstandslos & Durchgeknallt, Brothers Incognito und weitere Acts. Karten gibt es noch ab 16,50 Euro.

Silvesterspaß für die Kleinen

Auch für die Kleinen ist Silvesterspaß programmiert, und zwar auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch. Knallerfrei wird hier schon 17 Uhr die Party ins neue Jahr eingeläutet, die 21 Uhr endet. Die Besucher können Eisstockschießen und Pirouetten auf der Eisfläche drehen. Zur Eröffnung zeigen die Eiskunstläufer des Dresdner Eislaufclubs e.V. ihr Können. Kinder bis 14 Jahre können die Eisbahn ab 17 Uhr kostenfrei nutzen, für alle anderen gelten die Eisbahnpreise (Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro). Eine weitere Möglichkeit, den Jahreswechsel am Tage in der Natur zu verbringen, ist die Hofewiesein der Dresdner Heide. Hier ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Dresdner Residenz Orchester stimmt im Wallpavillon des Zwingers auf das neue Jahr ein. Quelle: Dresdner Residenz Orchester

Silvester mit Walzer und Märschen

Im Zwingerstimmt das Dresdner Residenz Orchester auf den Silvesterabend ein. Gespielt werden Walzer und Märsche von Johann Strauß jun. und Franz Lehár. Eine Sopranistin trägt bekannte Arien aus Strauss’ Oper „Die Fledermaus“ vor. Karten gibt es noch für das Konzert um 14 Uhr ab 65 Euro. Das Konzert findet im Wallpavillon des Zwingers statt.

Sause im Theater

Kurz vor knapp startet auch im Kleinen Haus des Dresdner Staatsschauspiels eine kleine Silvestersause. Ab 23.30 Uhr stimmt hier Dj Noxe die Gäste auf das neue Jahr ein. Karten gibt es ab zehn Euro.

In den Landesbühnen Sachsen kann man mit Willis Rumpelkammer Quelle: Landesbuehnen Sachsen/Martin Reissmann

Musikalische Comedy für Liebhaber des Tonfilm-Schlagers

In Radebeul haben sich illustre Gäste in der Theaterkneipe Goldne Weintraube der Landesbühnen Sachsenangekündigt: Willis Rumpelkammer präsentiert hier musikalische Comedy für Liebhaber des Tonfilm-Schlagers. Karten gibt es noch für die Vorstellung 15 Uhr sowie Restkarten für 18 Uhr ab

Von Lisa-Marie Leuteritz