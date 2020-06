Hier können Bürger zum neuen Ostravorwerk in Dresden mitreden

Dresden

Das ehemalige Ostravorwerk in Friedrichstadt ist ein spannendes städtebauliches Areal. Seit vielen Jahren planen Projektentwickler Neubauten in dem Gebiet. Seit 2018 hat die Immvest Wolf GmbH gemeinsam mit dem Büro Fuchshuber Architekten die Weiterführung der Planung zu einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan übernommen, so die Stadtverwaltung. Das Gebiet soll städtebaulich in die Friedrichtstadt integriert werden, vielfältige Bau- und Nutzungsformen sind geplant.

Stadtplaner, Projektträger und Akteure des Stadtteils diskutieren

Am heutigen Sonnabend überträgt die Landeshauptstadt Dresden von 10 bis 12 Uhr eine Diskussionsrunde als Livestream zur städtebaulichen Planung des ehemaligen Ostravorwerks. Stefan Szuggat, Leiter des Stadtplanungsamtes, und Vertreter von Immvest Wolf werden die weiterentwickelten Ziele der städtebaulichen Planung und die künftige Bebauung des Gebiets erläutern und mit Akteuren des Stadtteils Friedrichstadt diskutieren.

Ursprünglich sollte der aktuelle Stand auf einer öffentlichen Dialogveranstaltung am 19. März vorgestellt werden, doch das fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Mit dem Online-Dialog holt die Stadt die Bürgerbeteiligung nun nach. Interessenten können ihre Fragen vorab an Bauleitplanung-Altstadt@ Dresden.de schicken. Die Experten werden diese bei der Diskussionsrunde beantworten. Darüber hinaus können Zuschauer auch während der Sendung live Fragen an die Diskussionsteilnehmer senden.

Mischung von Wohnen und Gewerbe soll Friedrichstadt aufwerten

Auf der Internetseite www.dresden.de/ostravorwerk stehen alle Informationen zum Planungsstand. Hier ist auch der Link zum Livestream zu finden. Die Aufzeichnung wird auf der Seite veröffentlicht, kündigte die Stadtverwaltung an.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau des Stadtrats hatte schon 2012 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6010, Dresden-Friedrichstadt, Ehemaliges Ostravorwerk, beschlossen. Dieser sieht die Schaffung vielfältiger Bau- und Nutzungsformen vor. Um den Stadtteil weiter aufzuwerten, soll eine Mischung von Wohnen und Gewerbe ermöglicht werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig