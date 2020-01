Hier investiert Dresden 2020 in mehr Sicherheit für Radfahrer

Dresden

Drei tote Radfahrer, drei Baustellen. So könnte man – zugegeben sehr zugespitzt – beschreiben, was Dresden sich in Sachen Radwegebau vorgenommen hat. Die erste Baustelle des Jahres 2020 wird die St. Petersburger Straße sein. Dort kam im Frühjahr 2018eine Radfahrerin ums Leben, nachdem ein unachtsamer Autofahrer seine Autotür vor ihr geöffnet hatte. Die einstigen Parkstreifen werden zum Radweg.

An der Kreuzung Stauffenbergallee und Rudolf-Leonhard-Straße starb 2019 ein Radfahrer, in diesem Jahr wird an der unübersichtlichen Stelle eine Ampel installiert. Für die Reicker Straße sind die Pläne noch nicht so weit. Vergangene Woche starb dort eine Radfahrerin nach dem missglückten – und verbotenen – Überholversuch eines 18-jährigen Autofahrers. 2021 soll die Straße auf gesamter Strecke Radverkehrsanlagen erhalten.

Damit ist allerdings noch lange nicht beschrieben, was Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) in Sachen Radverkehr vorhat. „Es gibt viele Stellen in Dresden, die gefährlich für Radfahrer sind, das wissen wir“, sagt er. Und Stellen, wo es Lücken gibt, Konflikte, wirre Regelungen. Mehr als 450 Maßnahmen listet das 2017 verabschiedete Radverkehrskonzept, nicht ganz ein Zehntel davon ist laut „Radwatch Dresden“bisher umgesetzt.

Hier werden Radstreifen rot markiert Fetscherstraße zwischen Comeniusplatz und Blasewitzer Straße (bei gleichzeitiger Verbreiterung) Sachsenplatz/Käthe-Kollwitz-Ufer Kreuzung Teplitzer Straße/Gostritzer Straße Zufahrt von der Oederaner Straße (Süd) auf die Nossener Brücke Fetscherstraße/ Waldschlößchenbrücke

Doch so langsam kommt mehr Schwung rein. So wurden im vergangenen Jahr mehr als 200 Fahrradbügel im Stadtgebiet aufgestellt, mehr als doppelt so viele wie 2018, wie Robert Franke betont. So werde es auch in diesem Jahr weitergehen, sagt der kommissarische Straßen- und Tiefbauamtsleiter. Die zehn Mitarbeiter in seinem und dem Stadtplanungsamt, die sich vordringlich um Radverkehr kümmern, haben derzeit insgesamt 100 Maßnahmen in der Planung.

Hinzu kommt ein ordentliches Bauprogramm für dieses Jahr. So wird nach jahrelanger Diskussion die Albertstraße Radwege erhalten, wofür eine Fahrspur für Autos in Richtung Albertplatz weichen muss. Der Körnerweg bekommt provisorischen Asphalt. Die Wernerstraße in Löbtau erhält in der Engstelle vor der Lübecker Straße Radwege. „Dafür werden auch Parkplätze weichen müssen“, sagt Robert Franke. Deutlich mehr als eine Million Euro werde in diesem Jahr investiert.

Hier werden Fahrradbügel aufgestellt Hafenstraße/ Ludwigstraße (14 Bügel) Bürgerstraße 14-18 (7 Bügel) Krenkelstraße (10 Bügel) Fetscherstraße nördlich Fetscherplatz (30 Bügel) Hans-Böheim-Straße 2, 4 Messe Dresden Kastanienstraße/ Berthold-Haupt-Straße Außerdem will die Bahn 2020 an den Haltepunkten Pieschen und Trachau Fahrradbügel aufstellen

Und das sei auch nötig, um das Radverkehrskonzept bis 2025 abzuarbeiten. Wobei Verkehrsbürgermeister Schmidt-Lamontain nicht daran glaubt, dass dieses 2017 formulierte Ziel zu halten ist. „Es gibt in Dresden eine wachsende Zahl von Radfahrern, ihnen müssen wir eine passende Infrastruktur anbieten“, sagt er.

Dazu gehören auch Radschnellwege, von denen zwei durch Dresden verlaufen sollen. Studien zu den Achsen Coswig-Dresden-Pirna und Freital-Dresden-Radeberg sollen Mitte des Jahres fertig sein. Zum Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof sei man in „intensiven Gesprächen“ mit einem Investor, der Busbahnhof und ein Hochhaus errichten will, wie Schmidt-Lamontain sagt.

Am Neustädter Bahnhof laufen die Planungen für ein weiteres Parkhaus an. „Natürlich hätten wir gern, dass alles schneller geht“, beteuert der Verkehrsbürgermeister. Immerhin nimmt die Stadt in Sachen Radverkehrssicherheit Geschwindigkeit auf.

Hier wird 2020 auch gebaut Ludwig-Kossuth-Straße (Schutzstreifen) Radeburger Straße in Klotzsche (Schutz-/Radfahrstreifen) Körnerweg (temporärer Asphalt) Königsbrücker Straße (Radstreifen stadtwärts zwischen Hermann-Mende-Straße und Stauffenbergallee) Julius-Vahlteich-Straße (Schutzstreifen) Sophienstraße (Oberfläche) Grenzstraße (Schutz-/Radfahrstreifen) Canalettostraße (Oberfläche) Bautzner Straße/Brockhausstraße (Querungshilfe) Terrassenufer zwischen Sachsenplatz und Steinstraße (Oberfläche) Reichenbachstraße/ Fritz-Löffler-Straße (Radführung)

Von Uwe Hofmann