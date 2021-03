Hier gibt es jetzt in Dresden kostenlose Schnelltests

Dresden

Infrastruktur für 70 000 Schnelltests am Tag – das ist eine logistische Herausforderung. Jeder Dresdner soll einmal pro Woche das Angebot für einen kostenlosen Schnelltest erhalten. Das Gesundheitsamt der Stadtverwaltung arbeitet am Aufbau der Infrastruktur und vermeldet am Mittwoch: „Wir haben eine Kapazität von 1400 kostenlosen Schnelltests pro Tag erreicht.“

Apotheken und private Testzentren kommen als Partner für die Kommune in Frage, die gemeinsam mit den Johannitern am Montag in der Messe ein Schnelltestzentrum neben dem Impfzentrum eröffnet hat. Dort können täglich von 8 bis 18 Uhr rund 500 Personen getestet werden, bald sollen es 1000 Personen sein. „Wir haben bis Donnerstagnachmittag 1000 Personen getestet“, erklärte Danilo Schulz, Bereichsleiter Marketing/Öffentlichkeitsarbeit bei den Johannitern, auf Anfrage. Bis zum Dienstagabend seien in der Messe sieben Personen positiv getestet worden.

Die Johanniter bieten inzwischen auch in ihrem Testzentrum in Hellerau kostenlose Schnelltests an, so die Stadtverwaltung. Das bestätigte Schulz. „Auch in unserem Testzentrum in Heidenau erhalten Interessenten einen kostenlosen Schnelltest.“ Das Zentrum an der Stadtgrenze zu Dresden sei für die Einwohner des Landkreises Sächsische Schweiz/Osterzgebirge gedacht, Personen aus Dresden würden aber nicht weggeschickt.

Bereitschaft hält sich in Grenzen

Die Beschäftigten des Gesundheitsamtes würden täglich Vor-Ort-Gespräche mit möglichen Kandidaten für die Testzentren führen, hieß es aus dem Rathaus. „Allerdings hält sich die Bereitschaft, mit dem Gesundheitsamt eine Vereinbarung über kostenfreie Tests zu treffen, in Grenzen“, teilte das Gesundheitsamt mit. Diverse Voraussetzungen müssten erfüllt sein. So würden nicht alle Apotheken über den geforderten Extraraum und einen separaten Eingang verfügen. „Diese Aspekte sind aber aus hygienischen Gründen sehr wichtig.“

Hier sind laut Gesundheitsamt kostenlose Schnelltests möglich: Testzentrum Messe Dresden (Johanniter): Öffnungszeiten täglich von 8 Uhr bis 18 Uhr. Eine Terminbuchung ist nicht notwendig. Die Testung findet auf Parkplatz P3 im Messegelände statt. Corona-Teststation (Johanniter): Am Grünen Zipfel 2, 01109 Dresden, Anmeldung unter https://www.johanniter.de/juh/lv-sn/rv-dresden/projekte/coronatest-in-dresden-und-heidenau/corona-schnelltest-in-dresden-und-heidenau/ oder telefonisch unter 2091444. Testzentrum Schäferstraße: Schäferstraße 59, 01067 Dresden, Anmeldung unter https://testzentrum.tkf-dresden.de/ Covid Testcenter Dresden: Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden / keine symptomatischen Patienten, Anmeldung unter https://www.covidtestcenter-dresden.de/ Apotheke Naußlitz-Center:Kesselsdorfer Straße 81, 01159 Dresden Apotheke am Ei: Liebigstraße 20-22, 01187 Dresden, Anmeldung unter https://mattheus-apotheke-dresden.de/antigen-schnelltest/ Sophien Apotheke: Lockwitzer Straße 9, 01219 Dresden, Anmeldung unter https://mattheus-apotheke-dresden.de/antigen-schnelltest/ Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die Testzentren den Beginn der kostenfreien Tests selbst festlegen und es möglich ist, dass bei den aufgezählten Anbietern noch keine kostenfreie Testung möglich ist.

Flächendeckendes System braucht Zeit

Häufig gelte es noch, die Abrechnungsmodalitäten und Liefermengen mit den privaten Partnern abzustimmen, so das Gesundheitsamt. „Bis zur vollständigen Etablierung eines flächendeckenden Systems wird es noch einen Moment brauchen. Wir sind aber guter Dinge, dass sich die Fragen klären lassen und die Wege zügig einspielen.“

Einrichtungen können sich beim Amt melden

Einrichtungen, die kostenlose Selbsttests für die Bevölkerung anbieten wollen, können sich beim Gesundheitsamt melden. Die Behörde hat eine Liste mit den Voraussetzungen ins Internet unter www.dresden.de/corona gestellt. Beschäftigte des Gesundheitsamtes nehmen die Einrichtung unter die Lupe und beauftragen diese dann, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Dresdner, die sich kostenlos testen lassen wollen, müssen zum Schnelltest den Personalausweis, die Krankenversicherungskarte und die ausgefüllte „Bescheinigung Antigen-Test“ mitbringen. Die Bescheinigung steht ebenfalls im Internet unter www.dresden.de/corona.

Von Thomas Baumann-Hartwig