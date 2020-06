Hier geraten Radfahrer und Autofahrer in Dresden am häufigsten in Konflikt

Dresden

Wer Straßenverkehr sagt, muss auch Konflikt sagen. Denn wenn Verkehr thematisiert wird, geht es meist um Probleme oder um wenigstens zwei Parteien, die sich um den beschränkten Platz, den Vorrang oder die begehrten Grünlichtphasen streiten.

Und auch die Unfallzahlen zeigen, dass es auf Dresdens Straße mitunter sehr hart zugeht. 2624 Menschen wurden bei Unfällen im Straßenverkehr 2019 verletzt, sieben kamen ums Leben. Oft sind es Radfahrer, die Wunden davon tragen: 1206 Radler wurden vergangenes Jahr auf Dresdens Straßen bei Unfällen verletzt. Häufigster Unfallgegner: Autofahrer.

Wo sind die häufigsten Konfliktstellen?

Und genau diese beiden Parteien, Autofahrer und Radfahrer, scheinen sich am meisten auf Dresdens Straße zu zoffen. Sie bestimmen die politische Debatte, wenn es um Straßenausbauvorhaben geht – was oft zulasten des Fußverkehrs ausgeht, der in der Stadtpolitik trotz seiner hohen verkehrlichen Bedeutung eine geringe Rolle zu spielen scheint. Und Radler wie Autofahrer lassen sich auch am häufigsten im Verkehrsgeschehen beobachten, wie sie sich meist durch ein heruntergefahrenes Seitenfenster mehr oder weniger heftige Beleidigungen zurufen.

Stellt sich die Frage, ob das etwas mit der Beschaffenheit von Dresdens Straßen und Radwegen zu tun hat. Sind Konflikte zwischen Radfahrern und Autolenkern gewissermaßen ins Straßennetz eingewoben? Und wenn das so ist: Wo sind die häufigsten Konfliktstellen?

Das ist eine Frage, die sich so einfach nicht beantworten lässt. Denn der bloße Blick auf sogenannte Unfallhäufungsstellen – also Orte, an denen es besonders oft kracht – gibt ein trügerisches Bild. Die Statistik für die Jahre 2016 bis 2018 nennt die Leipziger Straße im Gesamtverlauf mit 104 Unfällen unter Radfahrerbeteiligung an erster Stelle, gefolgt von der Fetscherstraße (95), der Königsbrücker Straße (78), der Großenhainer Straße (73) und der Bautzner Straße (67).

Das sind alles Straßen, auf denen viel Verkehr herrscht und bei denen es deshalb nicht überrascht, dass sie so weit oben in der Statistik auftauchen. Von starker Verkehrsbelastung auf Konfliktpunkte zu schließen, ist jedoch verfehlt. „Verkehr ist ein System, in dem sich viele Faktoren gegenseitig beeinflussen“, sagt Polizeirat Gerald Baier. Er leitet die Verkehrspolizeiinspektion Dresden und warnt davor, in Sachen Ursachensuche einfache Lösungen zu bevorzugen.

So ist die Statistik zwar ziemlich eindeutig, wer meist die Schuld trägt, wenn es zwischen motorisiertem Verkehr und Radlern zu Unfällen kommt: In zwei Dritteln der Fälle waren die Autofahrer Verursacher. „Das bedeutet aber nicht, dass Radfahrer nicht auch viel dafür tun könnten, um Konfliktsituationen zu vermeiden“, sagt Dresdens oberster Verkehrspolizist. Er verweist zum Beispiel auf eine bessere Sichtbarkeit, auf vorausschauendes und rücksichtsvolles Fahren. Fahrradfahrer unterlägen nun einmal einem besonderem Verletzungsrisiko, da sei es auch nicht angeraten, die Vorfahrt zu erzwingen.

Auch Beinahunfälle zeigen Konflikte

Gleichzeitig werde auch die Dresdner Verkehrspolizei die durch ei­ne Gesetzesnovelle verschärften oder neu formulierten Regeln in Dresden durchsetzen – zum Beispiel das Gebot, beim Überholen von Radfahrern 1,50 Meter Abstand zu wahren. Und über allem stehe der erste Paragraf der Straßenverkehrsordnung, der gegenseitige Rücksicht fordert. Und genau an der fehle es oft. „Autofahrer und Radfahrer in Dresden – das ist oft wie Feuer und Wasser“, bringt das der Verkehrspolizeichef auf den Punkt.

Gerald Baier hat eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wo es auf Dresdens Straßen besonders hakt. Man könnte von polizeilichem Erfahrungswissen sprechen. Aus Sicht der Verkehrspolizei sind Sachsenplatz, Schlesischer Platz, Albertplatz, Marienbrücke und Blaues Wunder zum Beispiel Orte, an denen sie immer wieder genauer hinsehen muss. Meist weil sich dort unterschiedliche Verkehrssünden häufen, Falschradler auf Rotlichtfahrer treffen, Überholabstände nicht eingehalten oder verbotenerweise Gehwege benutzt werden. Verkehrspolizisten sind dort nicht unbedingt unterwegs, weil sich Unfälle häufen. Oft haben sie Situationen im Blick, in denen es gefährlich wird, aber gerade noch so gut ausgeht. Auch diese Beinahunfälle zeigen Konflikte an oder schaffen neue.

768 Verstöße von Autofahrern, 938 von Radfahrern

Im Sommer des vergangenen Jahres wurde das Wissen der Verkehrspolizei um Problemstellen durch eine Umfrage in einem Bürgerportal ergänzt. Dort konnten Radfahrer und Autofahrer angeben, wo auf Dresdens Straßen sie sich am stärksten gefährdet fühlen und wodurch. Nach mehr als 3100 Einträgen zeichnet sich ein ganz anderes Bild auf die Konfliktpunkte in der Stadt, wie ein Blick auf die fünf meistgenannten Orte zeigt: 45 Nennungen fielen auf die Alaunstraße, wo vor allem Rotlichtfahrten moniert werden. Auf der Winterbergstraße (41 Nennungen), die in der Verkehrsunfallstatistik eher im Mittelfeld rangiert, und der Chemnitzer Straße (37) beklagen Radfahrer vor allem den geringen Überholüberstand. An der Striesener Straße (41) und Fetscherstraße (39) bereiten laut der Umfrage vor allem parkende Autos Probleme. „Für uns ist dieses Ergebnis der Mehrwert der Umfrage. Wir haben es in die Verkehrsüberwachung einfließen lassen“, sagt Gerald Baier.

Auf die wird es wohl noch langfristig ankommen, da macht sich der Verkehrspolizeichef gar keine Illusionen. „Am liebsten wäre es uns, wenn wir niemanden verwarnen müssten“, sagt er dennoch. In den mit „Respekt durch Rücksicht“ überschriebenen Umfragewochen hatten Verkehrspolizei und auch Revierkräfte verstärkt auf Verkehrsvergehen geachtet. Das Ergebnis nach drei Wochen war ernüchternd: 768 Verstöße von Autofahrern und gar 938 von Radfahrern ahndeten die Beamten.

Von Uwe Hofmann