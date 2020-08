Hier entsteht das nächste große Wohnquartier in Dresden

Dresden

Die Bagger stehen bereit. „Im August beginnen wir mit dem Bau der Stützwand im nördlichen Bereich“, erklärt Steffen Funkt, Niederlassungsleiter Dresden des Projektentwicklers Immvest Wolf. „Im Oktober, November wollen wir mit dem Hochbau beginnen.“ Dresden erhält in der Albertstadt Ost an der Stauffenbergallee und Marienallee ein neues Wohnquartier mit rund 600 Wohnungen.

Mehr als 100 neue kommunale Wohnungen

Neben Immvest Wolf wird auch die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG in dem Quartier Wohnungen errichten. Auf einem städtischen Grundstück werden 30 Wohnungen entstehen, erklärte Claudia Herzog, Leiterin Finanzierung, Ankauf und Akquise bei der WiD, auf Anfrage der DNN. Hinzu kommen 75 Wohnungen auf einer Fläche, die der Stadtwerke Dresden GmbH ( Drewag) gehört.

„Die Verhandlungen zwischen WiD und Drewag über einen Ankauf des Grundstücks sind weit vorangeschritten. Wir freuen uns, einen großen Standort für kommunalen Wohnungsbau entwickeln zu können“, so Herzog. Neben Wohnungen ist auch ein Anteil von mindestens 20 Prozent der Nutzflächen für Gewerbe vorgeschrieben. Hier prüfe die WiD verschiedene Optionen, wahrscheinlich werde Bürofläche entstehen.

Der Stadtrat hatte erst nach längerer Debatte den Weg für das Wohnquartier freigemacht und den entsprechenden Bebauungsplan beschlossen. Knackpunkt waren Gemeinbedarfsflächen für die freien Schulen Melli-Beese-Grundschule und Freie Alternativschule. Beide Schulen wollen sich perspektivisch erweitern und auf den Flächen in dem Quartier Hortgebäude errichten. Die Bildungseinrichtungen wollen die Grundstücke kaufen, doch der private Besitzer will diese lediglich verpachten.

„Die Schulen sollen 55 500 Euro pro Jahr für eine unbebaute flache Fläche zahlen“, rechnete Grünen-Bauexperte Johannes Lichdi vor, „das halte ich für Wucher!“ Letztlich gehe das zu Lasten der Landeshauptstadt Dresden, die die Betriebskosten für die neuen Hortgebäude mitfinanzieren müsse. Linke-Baupolitiker Tilo Wirtz hatte sogar eine Enteignung der Flächen ins Gespräch gebracht.

Fünf Jahre Verfahrensdauer sind zu lang

„Völlig absurd“, hatte CDU-Bauexperte Mario Schmidt erklärt. Es sei nicht Aufgabe des Stadtrats, die Höhe einer Pacht festzulegen, die eine private Schule an einen privaten Eigentümer zahlen müsse. Schmidt wies darauf hin, dass der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan aus dem Jahr 2015 stammt. „Fünf Jahre Verfahrensdauer sind viel zu lange. Wir müssen schneller werden.“

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen, die Baubürgermeister Raoul Schmidt Lamontain (beide Bündnis 90/Die Grünen) vertritt, hat vor dem Stadtratsbeschluss Gespräche zwischen den Verantwortlichen der Schulen und dem Grundstückseigentümer moderiert. Sie kündigte einen Kompromiss an, die Gespräche würden weiter laufen.

Absurd hohe Lärmwerte der Bundeswehr

Wirtz wies darauf hin, dass die lange Verfahrensdauer auch am Verhalten der Bundeswehr gelegen habe, die mit dem Verweis auf ihre Heeresschule absurd hohe Lärmwerte prognostiziert hatte. „Dabei ist das Lauteste in diesem Gebiet das Singen der Vögel“, erklärte der Linke-Stadtrat.

„Wir sind froh über den Stadtratsbeschluss“, erklärte Funk. Nun können die Bagger zum Zuge kommen. Für ein zweites großes Wohngebiet in unmittelbarer Nähe zur Albertstadt Ost am Jägerpark laufen dagegen noch die Abstimmungen. Auch hier gibt es Konflikte mit der Bundeswehr.

Von Thomas Baumann-Hartwig