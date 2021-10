Hier entstehen 200 neue Wohnungen in Dresden-Johannstadt

Dresden

Baustart in Johannstadt: Die Quarterback Immobilien AG errichtet in ihrem Projekt „Johannquartier“ 200 Wohnungen. Auf der Fläche an der Dürerstraße 32, die bisher Garagen beherbergte, entsteht bis Frühjahr 2023 ein dreiteiliges Wohn- und Geschäftsensemble, das auch drei Gewerbeeinheiten beinhaltet. Eigentümer des Vorhabens ist die Deutsche Wohnen SE, die es bereits im November 2020 erworben hatte.

5450 Quadratmeter großes Grundstück

Er freue sich auf die Bauphase und auf ein Wohnquartier, das den Stadtteil Johannstadt mit seinen vielen Gründerzeitgebäuden weiter ergänzen werde, erklärte Quarterback-Niederlassungsleiter Steffen Funk. Geplant sind auf dem knapp 5450 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Dürer-, Holbein- und Hans-Grundig-Straße drei miteinander verbundene Baukörper. Der mittlere Baukörper mit sieben Stockwerken ist etwas zurückgesetzt, daneben schließen sich rechts und links zwei weitere mit acht und sechs Geschossen an. Dazwischen befindet sich ein kleiner Vorplatz, von dem die Treppenhäuser aller drei Hausteile abgehen.

Die Wohnfläche liegt bei rund 12 250 Quadratmeter, hinzu kommen rund 400 Quadratmeter für die drei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss. Vorgesehen sind Wohnungen mit einem bis vier Zimmer mit knapp 38 bis 99 Quadratmeter. Sie eignen sich damit sowohl für Singles und Paare als auch für Familien. Alle Wohnungen erhalten einen Balkon oder eine Terrasse. Parkplätze stehen unterhalb des Ensembles in ei­ner zentralen Tiefgarage mit 124 Stellflächen bereit.

Bevölkerungswachstum in Johannstadt

Allein von 2019 auf 2020 hat sich die Bevölkerung im Stadtteil Johannstadt um 1,7 Prozent auf mehr als 25 100 Menschen erhöht. Über das gesamte vergangene Jahrzehnt hinweg betrug der Anstieg 6,3 Prozent. „Die Johannstadt ist so vielfältig wie kaum ein anderer Stadtteil in Dresden. Hier leben Menschen jeglicher sozialer und kultureller Herkunft und Altersgruppen neben- und miteinander“, erklärt Funk das Engagement des Projektentwicklers.

Quarterback ist seit gut drei Jahren in Dresden mit einer Niederlassung vertreten und baut bereits in Johannstadt. Bis Herbst dieses Jahres vollendet der Projektentwickler an der Blasewitzer Straße 62 ein Wohnhaus mit 16 Neubauwohnungen. Zudem hat Quarterback das Hochhaus am Pirnaischen Platz erworben und will es bis 2023 sanieren. Das in Leipzig ansässige Unternehmen zählt nach eigenen Angaben mit rund acht Milliarden Euro Realisierungsvolumen zu den größten Projektentwicklern in Deutschland.

Von Thomas Baumann-Hartwig