Dresden

Es gehe um Rechtssicherheit, sagt Thomas Löser, baupolitischer Sprecher der Grünen-Stadtratsfraktion. „Mir sind zwei Punkte wichtig: Dieser wunderschöne Platz muss öffentlich zugänglich bleiben und professionell bewirtschaftet werden.“ Der Park Herzogin Garten in unmittelbarer Nähe zum Zwinger dürfe weder zu einem Privatgrundstück werden noch verwildern.

Grund zur Sorge sieht Löser in der Ankündigung von Projektentwickler Reinhard Saal, den aufwendig gestalteten Garten zu verkaufen. Rund sechs Millionen Euro hat Saal inklusive Grundstückskosten in die Anlage investiert. Die Pflege kostet rund 25 000 bis 30 000 Euro im Jahr. Saal hat der Stadt angeboten, Herzogin Garten für einen Euro zu übernehmen. Doch die Stadtverwaltung winkte ab. Kein Interesse an Park und Pflege.

Tor zum Park muss für Besucher offen stehen

Löser hat einen Antrag geschrieben, der öffentliche Zugänglichkeit und langfristige Pflege sichern soll. „Der Park hinter dem Schießhaus an der Schützengasse, in dem mit öffentlichen Mitteln ein Spielplatz gebaut wurde, ist seit zwei Jahren durch den Privateigentümer gesperrt, weil er sich mit der Stadt nicht einig ist. Das müssen wir bei Herzogin Garten verhindern“, erklärte er die Intention.

Am Mittwochabend debattierte der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau und erfuhr von der Verwaltung: Die öffentliche Zugänglichkeit ist dauerhaft über einen Grundbucheintrag garantiert. Tagsüber muss das Tor für Besucher offen stehen, soll der Notar besiegelt haben. „Der Antrag läuft hier ins Leere und ist überflüssig“, meinte CDU-Stadtrat Veit Böhm.

Wer ist der Eigentümer?

Anders sieht es bei der Frage aus, wer den Park pflegen und bewirtschaften soll. Hier heißt es laut Verwaltung im Kleingedruckten des städtebaulichen Vertrags: Der Vorhabenträger ist fünf Jahre lang für Grünschnitt und alle anderen pflegerischen Arbeiten zuständig. Danach, so heißt es im Vertrag, übernimmt der Eigentümer die Verantwortung für die Unterhaltung der Anlage.

Wer aber ist im Fall von Herzogin Garten der Eigentümer? „Wir wissen es so genau nicht“, erklärt Böhm. Reinhard Saal hat die Eigentumswohnungen seines Bauprojektes an Investoren und Eigennutzer verkauft. Gibt es dadurch möglicherweise zahlreiche Eigentümer, weil die Käufer der Wohnungen Anteile am Park mit erworben haben könnten?

Rechtlich präzise Auskunft vom OB gefordert

Böhm sieht ein weiteres Problem. „Es ist völlig offen, wie nach Ablauf der fünf Jahre die Pflege und der Unterhalt des Parks aussehen wird. An dieser Stelle ist der Vertrag sehr einseitig formuliert. Da müssen wir mit dem Eigentümer ins Gespräch kommen.“ Es gehe darum, da ist sich Böhm mit Löser einig, dauerhaft die Aufenthaltsqualität zu sichern.

Letztlich beschloss der Ausschuss, das Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) dem Stadtrat berichten soll, wie öffentlicher Zugang und Pflege des Parks langfristig gesichert werden sollen. „Wir wollen eine rechtlich präzise Auskunft erhalten“, erklärt Löser.

Er will auch prüfen lassen, ob in einer künstlerischen Form an das Stella-Projekt erinnert werden kann. Der amerikanische Künstler Frank Stella wollte eine Kunsthalle in Herzogin Garten errichten – in Form von futuristisch gestalteten Gebäuden. Die Idee war in der Dresdner Stadtgesellschaft nicht mehrheitsfähig. Vielleicht aber, so Löser, könne eine von Stellas Großplastiken in dem Park aufgestellt werden – als kleine Erinnerung an eine große Idee.

Von Thomas Baumann-Hartwig