Investor Reinhard Saal will den Park Der Herzogin Garten, in den er rund sechs Millionen Euro investierte, für einen Euro abgeben. Linkenstadtrat Tilo Wirtz warnte die Stadt vor einer Übernahme. Dieser sei ein vergiftetes Geschenk. Thomas Löser von den Grünen sieht dagegen die Verwaltung in der Pflicht.