Herone baut in Dresden Flugtaxi-Teile

Das Unternehmen Herone will ab Frühjahr 2021 im Dresdner Norden besonders strapazierfähige Leichtbauteile aus faserverstärkten Thermoplasten für elektrische Flugtaxis, Baseball-Schläger, Flugzeuge, Raumschiffe und Autos herstellen. Das hat Herone-Geschäftsführer Daniel Barfuß angekündigt.

„Mit einem eigenen Produktionsstandort ist es uns ab 2021 möglich, unsere Hightech-Produkte zum Beispiel für Flugtaxis, in Großserie und Made in Germany zu fertigen“, betonte Barfuß. „Mit unserer Technologie können in hohen Stückzahlen komplexe Hohlprofile mit speziellen Funktionalitäten herstellen, die sich ähnlich wie Metallbauteile weiterverarbeiten lassen.“

Belegschaft soll sich verdoppeln

Die Ausgründung der Technischen Universität ( TU) Dresden investiert dafür rund fünf Millionen Euro in eine neue Fabrik mit der Adresse Meschwitzstraße 21. Den Bau der rund 700 Quadratmeter großen Fabrikhalle übernimmt das Leipziger Immobilien-Unternehmen Family Value. Herone will das Fabrikgebäude ab März 2021 anmieten und mit Spezialanlagen ausrüsten, die regionale Maschinenbauer eigens dafür konstruieren. Spätestens 2022 wollen die Dresdner auch die Großserienproduktion mit bis zu 50.000 Leichtbauteilen pro Jahr aufnehmen. Bis dahin soll sich die Belegschaft auf etwa zwei Dutzend Mitarbeiter verdoppeln.

„Den größten Teil unserer Produktion liefern wir an Boeing und andere Partner im Luftfahrtsektor“, informierte Barfuß. Doch auch MT Aerospace, die an der Ariane-6-Rakete mitarbeiten, und andere Raumfahrtbetriebe gehören zu den Partnern und Kunden. Mit BMW arbeitet Herone an einem Wasserstoff-Tank für Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Mit einem US-Unternehmen haben die Dresdner eine schwer zerbrechliche und langlebige Baseball-Keule entwickelt.

Zukunftsweisend ist die Kooperation mit dem Lufttaxi-Hersteller Lilium: Für die Münchner hat Herone die Turbinen-Schutzhüllen konstruiert. „Und wir wollen weitere Bauteile für elektrischen Lufttaxis entwickeln“, kündigte Barfuß an.

Hoffnung auf weitere Ansiedlungen

Auf das Lilium-Projekt ist der Dresdner Wirtschaftsförderungschef Robert Franke besonders stolz – nicht zuletzt, weil sein Amt diese Kooperation durch einen 90.000-Euro-Zuschuss aus dem Dresdner Innovationsfonds unterstützt hat. Er hofft auf Kaskadeneffekte: „Ein Hersteller von elektrischen Lufttaxis würde prächtig in unsere Stadt passen – sowohl mit Blick auf unsere Verkehrskonzepte wie auch die Leichtbaustärken am Standort“, sagte er. „Wenn sich hier einmal ein Schlüsselzulieferer wie Herone etabliert hat, sind die Chancen gar nicht so schlecht, dass sich in der Folge auch Finalproduzenten in Dresden ansiedeln.“

Herone entstand 2018 als Ausgründung aus dem Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) der TU Dresden. Der Firmenname hat übrigens zwei Bedeutungen: Herone ist im Englischen der Reiher mit seinen feingliedrigen Beinen, mit denen die Dresdner ihre Bauteile vergleichen. „Außerdem wollen wir an den ersten Automatisierungstechniker der Menschheitsgeschichte erinnern: Heron von Alexandria“, verrät Barfuß.

Von Heiko Weckbrodt