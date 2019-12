Die Staatliche Graphische Sammlung in München feiert Hermann Glöckner zu dessen 130. Geburtstag als „Meister der Moderne“. Sein Werk in Dresden erklären zu wollen, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Gleichwohl war er selbst in der Elbestadt nur wenigen Personen bekannt. Dieser vornehme, zurückhaltende Mann konnte nicht anders, als im Verborgenen an seiner Kunst zu arbeiten.