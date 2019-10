Hellerau ist Gastgeber des internationalen Festivals „89/19 – Vorher/Nachher“

Dresden

Der Erinnerungsreigen der thematischen 30-Jahre-Rückblicke auf das Ende der DDR reißt nicht ab. Auch das Europäische Zentrum der Künste Hellerau widmet sich der Friedlichen Revolution auf vielfältige künstlerische Weise: mit dem Festival „89/19 – Vorher/Nachher“ vom 24. Oktober bis 2. November.

Dort sollen künstlerisch Fragen der Vergangenheitsbewältigung, Gegenwartsanalyse und Zukunftsvisionen in gesellschaftlichen Zeiten der Transformation und des Umbruchs bearbeitet werden. Besonders biografische Geschichten sollen eine große Rolle spielen. Die Formate reichen von szenischen Konzerten über Performances, dokumentarischen Stücken bis hin zu literarischen Adaptionen. Filme, Installationen und Gespräche bieten einen Rahmen, um das Erlebte zu diskutieren.

Aus dem Programm

So steht Donnerstag ab 20 Uhr „Wir treiben die Liebe auf die Weide“ auf dem Programm, ein Abend rund um das musikalische DDR-Erbe der 1960-er und 1970-er Jahre. Eine Art Konzerthappening, das eine ungewöhnliche Zündung hatte, als Carsten „Erobique“ Meyer und Paul Pötsch im Sommer 2017 am Zürichsee einen unscheinbaren Umzugskarton mit einer exquisiten AMIGA-Schallplattensammlung entdeckten.

Freitag und Sonnabend (jeweils ab 19 Uhr) thematisiert die moldawische Autorin und Regisseurin Nicoleta Esinencu persönliche Erfahrungen des Verlusts der eigenen Eltern mit konkreten Entwicklungen der Familienpolitik ihrer Heimat und der Lage von Familien nach dem Zerfall der Sowjetunion. Ebenfalls an beiden Tagen (Fr 21 Uhr, Sa 19 Uhr) kramen Regisseurin und Schauspielerin Sanja Mitrovic sowie der Schauspieler Wladimir Aleksic in „I am not ashamed of my communist past“ in der Erinnerung an ein Land, in dem sie einst aufwuchsen: die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien. Und sie fragen, was aus den Idealen von einst geworden ist.

Am Sonnabend und Sonntag (21 & 19 Uhr) kommen die Berliner Theaterkünstlerinnen von She She Pop auf die Hellerauer Bühne. Ihre kollektive Erzählung „Schubladen“ wirft sechs Frauen zusammen, jeweils drei mit Ost- oder Westsozialisation. Eine Performance mit jeder Menge persönlicher Erinnerungstücke.

She She Pop bringt in „Schubladen“ Frauen mit ost- und westdeutscher Sozialisation auf eine Bühne. Quelle: B. Krieg

In der kommenden Woche wird dann unter anderen der russische Schriftsteller Wladimir Sorokin gleich doppelt zu Ehren kommen. Erst liest er am 30. Oktober (18 Uhr) aus seinem Roman „Ljod. Das Eis“ (Russisch und Deutsch). Am 1. und 2. November (jeweils 19.30 Uhr) kommt der Buchstoff dann auf die Bühne – umgesetzt von Kornèl Mundruczó und seinem Proton Theater aus Ungarn.

Sorokin ist Hellerau aus früheren Tagen verbunden. 1993 und 1994 hatten hier seine Stücke „Der Obelisk“ und „Ein Monat in Dachau“ unter der Regie von Carsten Ludwig ihre Uraufführung erlebt.

www.hellerau.org

Von DNN