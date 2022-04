Dresden

Eine Person steht über den Dächern der Stadt. Trotz strahlenden Sonnenscheins bleibt ihr der Ausblick verwehrt. Eine aluminiumfolierte Brille versperrt die Sicht. Die Lippen leicht geöffnet, ragen acht Zahnstocher aus ihrem Mund. Sie verzieht keine Miene, wirkt fast schon versteinert.

Ein skurriles Bild, das Fragen aufwirft und Raum für Interpretationen lässt. Eines von vielen aus der Reihe „Disidentifications“ des Fotografen Jesse Egner. Absurde und dennoch verspielte Porträts von queeren Personen, also jenen, die sich durch den Ausdruck ihrer Sexualität oder Identität von klassischen Geschlechterrollen abgrenzen wollen. Der Künstler selbst ist queer und hatte in seiner Jugend mit einem als unattraktiv und „seltsam“ betrachteten Körper zu kämpfen.

Das Titelbild der Ausstellung: aus Jesse Egners „Disidentifications“. Quelle: Jesse Egner

Die Fotos sind Ebenbilder seiner selbst, mit denen er das Thema der diesjährigen Hellerau Photography Awards aufgreift. Und auch wenn sein Beitrag von der Jury nicht mit einem Preis bedacht wird, hat er sich zumindest das Titelbild verdient. Bei dem Porträtwettbewerb geht es in diesem Jahr um „Counterparts“. Ein weites Feld, lässt sich das Wort neben einer Übersetzung als Ebenbild, doch auch als Gegenbild verstehen.

Das dritte Jahr in Folge finden die Awards in den Technischen Sammlungen Dresden statt. Die Werke von 29 Fotografen aus 15 Ländern konkurrierten im Jahr 2022 um Preisgelder und sind ab sofort nicht nur im großen Wechselausstellungsraum des Museums zu finden, sondern tauchen auch immer wieder zwischen den Exponaten der Hauptausstellung der Technischen Sammlungen auf.

Hannah Altman verdiente sich den ersten Preis mit ihren Bildern über die jiddische Folklore. Quelle: Hannah Altman

Nun fand zur Eröffnung des Hellerau Photography Awards die Preisverleihung statt. Die siebenköpfige Jury vergab den mit 5000 Euro dotierten 1. Platz an Hannah Altman. Mit ihrer Serie „A Permanent Home in the Mouth of the Sun“ gibt sie einen fotografischen Einblick in die jiddische Folklore. Die US-Amerikanerin hat selbst jüdische Wurzeln und bietet mit ihren Bilder den Traditionen und Ritualen ihrer Kultur einen Raum. Ihre Werke zeugen von Schmerz und Heilung, von Exil und Suche nach Heimat, von Verwandtschaft und Selbstfindung.

Die Themenfelder der weiteren Preisträger könnten unterschiedlicher kaum sein: Alexander Komenda (CA/FI) erreichte mit seiner Reihe „Jove’s Palace“ den mit 2000 Euro dotierten zweiten Platz. Seine Porträts drehen sich um die kirgisische Gemeinde Mailuu-Suu. Als zentrales Bergbauzentrum des sowjetischen Atomprogramms war der Bereich einst Sperrzone. Die Abfälle aus dem Uranerzbau wurden in teils erosionsgefährdeten Gebieten entsorgt und bedrohen heute die Menschen vor Ort. Komenda dokumentiert das Leben der Menschen und ihren Umgang mit der unsichtbaren Gefahr.

Alexander Komenda (2. Preis) zeigt in seiner Bilderreihe das Leben der Einwohner einer kirgisischen Gemeinde. Quelle: Alexander Komenda

Mit Daniel Seifferts „Trabanten“ hat es auch ein deutscher Beitrag aufs Treppchen geschafft. Seine Bilderreihe über die Berliner Gropiusstadt ist ein Versuch der Annäherung an den Mythos jenes Großsiedlungsprojektes, das bereits in Christiane Felscherinows Roman „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ beschrieben wurde. Seit 2012 porträtiert er die Bewohner des Stadtteils. Die Jury zeichnete ihn dafür mit dem 3. Platz und 1000 Euro aus.

Hellerau Photography Awards „Portraits“ Ausstellung in den Technischen Sammlungen: Bis 12. Juni Di–Fr 9–17 Uhr, Sa/So 10–18 Uhr Residenzausstellung im Europäischen Zentrum der Künste in Hellerau: Bis 11. Juni Mo–Fr 11–18 Uhr, Sa/So 13–18 Uhr Satellitenausstellungen in der Galerie parablau, im Fotoforum Dresden, im Atelier Starke Fotografen und in der Galerie nEUROPA portraits-hellerau.com

Wie in jedem Jahr wurde auch ein Residenzpreis verliehen. Über den darf sich der Finne Svante Gullichsen freuen. Seine Arbeiten, die vom Umgang mit psychischen Problemen handeln, tragen den Titel „Hanging on“ – dranbleiben. Gemeinsam mit Natalia Kepesz, der polnischen Residenzkünstlerin aus dem vergangenen Jahr, bekommt er die Möglichkeit, seine Porträts im Europäischen Zentrum der Künste in Hellerau auszustellen.

Aus Gabriele Galimberti "The Ameriguns" Quelle: Gabriele Galimberti

Jedoch sind nicht nur die Beiträge der Preisträger einen Blick wert. Jede der 29 Bilderreihen überzeugt auf ihre Weise. Von der bedrückenden Melancholie eines Peter Pflügler, der in Bildern den Selbstmordversuch des eigenen Vaters verarbeitet, über Absurdität wie bei Gabriele Galimberti, der quer durch die USA reiste und dort Personen mit ihren teils exorbitant großen Waffensammlungen ablichtete, bis hin zu den eingangs erwähnten Queer-Porträts ist die Bandbreite der Hellerau Photography Award „Portraits“ in diesem Jahr wieder groß.

Von Benjamin Wätzold