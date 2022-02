Helfer im Rausch angegriffen: Amtsgericht Dresden verhängt Geldstrafe

Dresden

„Die Leute in der Klinik haben Ihnen geholfen, genau wie die Rettungssanitäter und der Notarzt. Die Polizisten waren da, damit man Ihnen überhaupt helfen konnte. Respekt kann man nur erwarten, wenn man ihn anderen Menschen auch entgegenbringt. Dazu gehören in Deutschland auch Frauen.“ Die Richterin im Amtsgericht machte Aziz A., dessen Lieblingsworte Respekt und respektieren waren, deutlich, was sie von seinem Verhalten hält. Der 27-Jährige hatte Polizisten, Rettungskräfte und dann eine Krankenschwester beleidigt und angegriffen.

Am 25. Februar 2021 hatte der Afghane mit einem Kumpel in seiner Wohnung Kokain konsumiert, was ihm nicht sonderlich gut tat. Er zerlegte die Einrichtung, zerschlug Glas und die Scheibe im Hausflur und verletzte sich dabei selbst ziemlich schwer – überall war Blut. Der Freund rief den Rettungsdienst. Als Sanitäter, Notarzt und zur Unterstützung Polizeikräfte anrückten, trat und schlug Aziz A. nach ihnen und verletzte zwei Polizisten.

Gott war als Zeuge nicht geladen

Aziz A. war fast zehn Tage in der Klinik und attackierte dort eine Krankenschwester. Er versuchte mit seinem „Gipsarm“ nach ihr zu schlagen. Sie wich aus, was ihn noch wütender machte. Er trat gegen Wände, schlug gegen Scheiben und verdrehte der Schwester dann den Arm. „Ich sei eine Frau und hätte ihm gar nichts zu sagen. Er war aggressiv, beleidigte alle und drohte mit einer Bombe: ,Ich komme wieder, dann macht es hier bumm’“, erzählte die 42-Jährige. Die gerufenen Polizisten verglich Aziz A. mit der Wehrmacht. Schon zuvor hatte es Konflikte mit anderen Schwestern gegeben. „Er lasse sich von Frauen nichts sagen, sie seien „,Dreck und Schlampen’“.

Alles gar nicht wahr. Er habe zwar die Einrichtung und das Fenster demoliert, aber er habe niemanden angegriffen, beteuerte der Angeklagte. Er respektiere alle. „Ich würde nicht mal eine Ameise verletzen. Gott ist mein Zeuge.“ Der war als Zeuge nicht geladen und die anderen Zeugen sagten etwas anderes. Der 27-Jährige kassierte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 13 Euro.

Von Monika Löffler