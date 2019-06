Dresden

Die am Wochenende erwarteten Temperaturen von bis zu 38 Grad bedeuten für die Dresdner Heide eine erhöhte Waldbrandgefahr. Der zuständige Staatsbetrieb Sachsenforst prognostiziert für Sonntag Warnstufe 5 und damit die höchste Feuergefährdung. Diese Prognose gilt auch für weite Teile der Landkreise Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge, Meißen und Bautzen.

Für Besucher der Dresdner Heide könnten diese Warnstufen erhebliche Einschränkungen bedeuten. Ab Stufe 4 darf die Untere Forstbehörde den Wald sperren. Gleiches gilt für Parkplätze in und am Rande der Heide. Besuchern wird dringend geraten, die Waldwege nicht zu verlassen. Ab Warnstufe 5 sollte die Heide nicht mehr betreten oder befahren werden. Ob und in welchem Umfang Einschränkungen angeordnet werden, stand am Freitagnachmittag noch nicht fest.

Im Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge darf der Wald derzeit zwischen 21 und 6 Uhr nicht betreten werden. Die Bestimmungen hat das Landratsamt Sächsische Schweiz am Freitag veröffentlicht. Tagsüber zwischen 6 und 21 Uhr dürfen die Waldwege nicht verlassen werden. Von den Regelungen ausgenommen sind ausgewiesene Trekkinghütten und Biwakplätze des Forststeigs, wenn diese bis 21 Uhr erreicht werden. Wer sich nicht an diese Regeln hält und erwischt wird, muss mit einer Geldstrafe zwischen 2500 und 10.000 Euro rechnen. Die Einschränkungen gelten so lange, bis das Landratsamt sie widerruft.

Von DNN