Große Perspektive für eine traditionelle Sportstätte in Dresden: Der Freistaat Sachsen wird die Sanierung des Heinz-Steyer-Stadions mit vier Millionen Euro fördern. Das kündigte der sächsische Innenminister Roland Wöller ( CDU) am Dienstag in Dresden an.

Das 1919 eröffnete Heinz-Steyer-Stadion befindet sich in einem desolaten Zustand. Im Mai 1934 kamen 61.000 Zuschauer zu einem Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Tschechoslowakei, 1955 war es Etappenort für die Friedensfahrt. Aufgrund der Vielzahl der Mängel ist derzeit die Besucherzahl auf 3500 Personen beschränkt und der Weiterbetrieb von Stein- bzw. Südtribüne nur noch bis zum 31. August 2021 bauaufsichtlich genehmigt. Die zunächst geplante schrittweise Sanierung des Bestands hat sich als ungeeignet erwiesen. Deshalb hat der Stadtrat inzwischen eine Neukonzeption des Stadions auf den Weg gebracht.

Initialzündung für Sportpark

Damit soll eine Initialzündung für den gesamten Sportpark Ostra rund um das Stadion ausgelöst werden, erklärte Dresdens Sportbürgermeister Peter Lames am Dienstag gegenüber DNN. Es sei „höchst erfreulich und sehr zu würdigen“, dass der Freistaat das unterstützen will, erklärte der SPD-Politiker. Die Anlage könne einmal weit über die Grenzen des Freistaats hinausstrahlen.

Auf dem Ostragelände gibt es derzeit viel Platz für Stadtentwicklung. Quelle: Anja Schneider

Nicht zuletzt sollen im Steyer-Stadion einmal unter anderem deutsche Meisterschaften in der Leichtathletik ausgetragen werden, hofft die Stadt. Dafür wird die Anlage so konzipiert, dass 5000 Zuschauerplätze mit mobilen Einheiten auf bis zu 15000 Plätze erweitert werden können. Derzeit laufe über einen wettbewerblichen Dialog das Vergabeverfahren für den Generalauftragnehmer. Wenn der Stadtrat darüber Anfang 2021 entscheidet, kann der Auftrag vergeben und nach vertieften Planungen 2022 und 2023 gebaut werden.

37 Millionen Euro Gesamtkosten

Neben dem Schwerpunkt Leichtathletik soll das Stadion moderne Spielstätte für das Football-Team der Dresden Monarchs und den Fußball sein. Gleichzeitig sollen die neuen Anlagen auch die Bedingungen für viele andere Sportarten wie unter anderem Fechten, Sportakrobatik, Turnen, Eis- und Radsport verbessern. Für Sportverbände sollen Schulungs- und Verwaltungsräume entstehen. Mit 37 Millionen Euro Baukosten rechnet die Stadt derzeit, erklärte Lames. Daher sei er sehr froh, dass die Fördermittel vom Freistaat bereitgestellt werden.

Der Freistaat habe außerhalb der Sportförderrichtlinie über diese Gelder entschieden, sagte Innenminister Wöller. Daher habe die Staatsregierung in der Sitzung am Dienstag diese Einzelfallentscheidung getroffen. Die Festbetragsförderung liege bei vier Millionen Euro. „Mit dem Sport in der Landeshauptstadt Dresden und im Steyer-Stadion kann es nun weitergehen“, sagte der Minister.

Von Ingolf Pleil