Heinrich Lahmann ruht wieder in seiner Gruft

Das Exil im Keller der Trauerhalle auf dem Waldfriedhof Weißer Hirsch hat ein Ende. Seit Mittwoch sind die Särge und Urnen der Familie Lahmann wieder zurück in ihrer Gruft. Die hat neue Stahlträger bekommen, die alten Mauerziegel – sie stammen, wie man einer Prägung entnehmen kann, aus einer Ziegelei in Reitzendorf im Schönfelder Hochland, die dort 1873 gegründet worden war – wirken wie frisch gereinigt.

Und frisch gereinigt kommen auch die drei Metallsärge wieder in die Gruft. Friedhofsmeister Gert Leubert kehrt und bürstet jeden ab, bevor das Team vom Bestattungshaus Winkler aus Radeberg sie wieder hinablässt zur ewigen Ruhe. Vor zwei Wochen (DNN berichteten) mussten die vier Särge und sechs Urnen die Gruft verlassen – sie war dringend sanierungsbedürftig und muss, wie das Grabmal darüber, instand gesetzt werden. Dann wird die Kirchgemeinde Weißer Hirsch die Nutzungsrechte an der denkmalgeschützten Grabstelle übernehmen.

Die Rückführung der Särge und Urnen ist fast ebenso aufwendig wie die Bergung, aber die Männer vom Bestattungshaus haben ja schon Erfahrung. Außerdem muss genau dokumentiert werden, wo welche Särge und welche Urnen stehen. Bei den Särgen ist die Reihenfolge klar: Dr. Heinrich Lahmann, Gründer des gleichnamigen Sanatoriums, starb als erster, sein Sarg steht also ganz hinten, dann kommt der von seiner Frau Luise, dann die angeheiratete Dora Lahmann (in einem Holzsarg), zuletzt der von Hans Heinrich, der 1932 starb. Der alte Holzsarg war nicht zu retten – er fiel bei der Bergung in sich zusammen; nun liegen die sterblichen Überreste in einem neuen Kiefersarg, heilgebliebene Holzbretter und der alte Deckel mit einer Figur des gekreuzigten Jesus wurden dazugelegt.

Die Metallsärge von Dr. Heinrich Lahmann und seiner Frau Luise im Hintergrund - vorn der neue Holzsarg von Dora Lahmann und ein paar Bretter vom alten, die wieder mit in die Gruft gegeben wurden. Quelle: Bernd Hempelmann

Fünf Kinder-Urnen am Kopfende

Die Urnen sind derweil am Sarg des Sanatoriumsgründers platziert. Fünf finden am Kopfende Platz, darunter auch die von Jürgen, der 1997 starb und als letzter Lahmann auf dem Waldfriedhof beigesetzt wurde. Eine muss vor den Sarg gestellt werden. Sie ist auch die einzige, bei der nicht einwandfrei zu klären ist, wessen Asche sie enthält. Eigentlich kann es sich nur um den Arzt Dr. Friedrich Lahmann handeln, der 1934 starb – aber ein Name ist nicht zu entziffern, nur die Einäscherungsnummer. Ein rascher Anruf beim Krematorium bringt nichts, dort sind nur die Daten bis 1998 verfügbar. Helfen kann nur noch das Stadtarchiv, aber das geht nicht so schnell.

Dr. Heinrich Lahmann, Begründer Sanatorium Weißer Hirsch Dresden 1905. Quelle: privat

Nun muss die Gruft noch verschlossen und mit einer Dichtschicht abgedeckt werden, die die neuen Stahlträger vor Rost schützen soll. Bis Oktober sollen die Arbeiten beendet sein. Dann fließen auch die Mittel von der Denkmalpflege, die die Sanierung unterstützt. Insgesamt kostet die Maßnahme rund 40 000 Euro, die hauptsächlich die Nachkommen der Familie Lahmann tragen müssen. Finanzielle Unterstützer wären willkommen.

Zehn Lahmanns in der Gruft, aber elf Gedenktafeln

Während übrigens in der Gruft mit sechs Urnen und vier Särgen zehn Mitglieder der Familie ihre letzte Ruhestätte fanden, könnten dem aufmerksamen Besucher im Grabmal selbst elf Gedenktafeln auffallen. Eine erinnert an Friedrich Lahmann, der im Alter von nur 21 Jahren 1943 im russischen Orel im Zweiten Weltkrieg fiel.

