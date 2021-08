Heimische Exoten: Wassermelonen aus Dresden

Dresden

„Es muss dumpf klingen, als ob es innen hohl wäre“ erklärt Amin Ahmadi und schnippst mit dem Finger gegen eine Wassermelone. Der Afghane muss es wissen, in seinem Heimatland hat er viele Jahre lang die für uns exotischen Früchte angebaut. Doch auch in Dresden gedeihen die Pflanzen – auf etwa 7500 Quadratmeter wachsen Wassermelonen auf den Feldern des Obsthofs Rüdiger in Hosterwitz. Diese Woche war es so weit, Ahmadi und seine Kollegen konnten die ersten Früchte der Saison ernten.

Wassermelonen zwischen Kürbissen und Kräutern

Die Erfahrung des Kenners seien bei der Ernte sehr nützlich, erklärt Florian Lassig: „Manche sehen von außen reif aus, sind aber innen noch hell“. Das geübte Ohr seines Kollegen ersetzt den Blick ins Innere, „wir können schließlich nicht alle aufschneiden“, scherzt der Vertriebsleiter des Hofladens.

Zwischen Kürbissen und Kräutern haben die Landwirte Beete für die Melonen angelegt und schwarze Unkrautfolie gespannt. Ahmadi freut sich, wieder mit Wassermelonen arbeiten zu können: „Es war nicht schwierig, sie anzubauen. In Afghanistan ist es zwar wärmer und es gibt weniger Regen, aber wir hatten keine Folien.“

Eine gute Ernte trotz vielem Regen

In den tropischen und subtropischen Gebieten, in denen Melonen normalerweise angebaut werden, sind Folien auch nicht nötig, doch im kalten Deutschland helfen sie besonders den Jungpflanzen beim Wachsen, da die Folien Wärme speichern und vor Wildwuchs schützen.

„Dieses Jahr hatten wir viel Regen im Vergleich zu den letzten Jahren“ erklärt Lassig, wenigstens habe man nicht bewässern müssen. Geschadet habe es den Melonen aber nicht, die Ernte falle bisher gut aus.

Inspiration aus dem Urlaub

Bis voraussichtlich Anfang September können Kunden des Hofladens die grünen Früchte kaufen. Auf fünf bis zehn Tonnen Ertrag hofft Robert Rüdiger: „Wir haben kaum Erfahrungswerte“, erklärt der Hofeigentümer, „aber dieses Jahr haben wir unseren Fachmann.“

Die Idee, Wassermelonen anzubauen, kam Rüdiger vor vier Jahren bei einer Reise durch die rumänische Region Siebenbürgen: „Mir gefällt es immer, wenn in südlichen Ländern die Melonen in großen Haufen an der Straße liegen“. Nach dem Urlaub packte ihn der Ehrgeiz: „Warum soll das bei uns nicht gehen?“ fragte er sich.

Okra, Aubergine oder Granatäpfel?

Vor drei Jahren pflanzten sie die ersten 100 Melonen – ein Test, ob die Südfrüchte auch im Elbtal wachsen. Zur Überraschung und Freude aller gediehen die Pflanzen erstaunlich gut. Ein Jahr später bauten Rüdiger und seine Mitarbeiter mehr an, aber das Wetter machte ihnen einen Strich durch die Rechnung: ein später Frost zerstörte die noch jungen Pflanzen. Dieses Jahr ist das erste, in dem sich der Melonenanbau wirtschaftlich lohnen könnte.

Für die kommenden Saisons hat Amin Ahmadi schon einige Ideen. Er ist inzwischen fester Bestandteil des Obsthofs und würde gerne Okraschoten, Auberginen und Granatäpfel anbauen – mit etwas Glück wächst auch das im fruchtbaren Elbtal. Vielleicht können Kunden in der nächsten Saison neben Beeren, Äpfeln und Zucchini nicht nur Wassermelonen, sondern auch andere heimische Exoten im Hofladen kaufen.

Von Lukas Scheib