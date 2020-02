Ein Stück Heimatgeschichte: Das ist die Villa Rothermundt in Dresden-Blasewitz

Dresden

Das erst 1921 nach Dresden eingemeindete Blasewitz entwickelte sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem Villenvorort. Und hier steht auch – eindrucksvoll – die Villa Rothermundt, Haus Nummer 34 an der heutigen Mendelssohnallee, die von Karl Emil Scherz (1860–1945) errichtet wurde. Das für den Unternehmer Adolf Rothermundt errichtete Gebäude fügt sich in die Parzellenordnung und den parkähnlichen Charakter des ehemaligen Blasewitzer Tännichts ein und ist eine der größten und aufwendigsten Blasewitzer Villen.

Das Anwesen nimmt im Werk von Scherz entsprechend „eine herausragende Stellung ein“, meint Sabine Webersinke im Jahreskalender 2020 des Landesamtes für Denkmalpflege, der dem Architekten und Ortschronisten Scherz gewidmet und im Dresdner Sandstein Verlag erschienen ist (28 Seiten mit 58 Abb., ISBN 978-3-95498-504-3, 25 Euro). Der Kalender begleitet die gleichnamige Ausstellung des Landesamtes für Denkmalpflege (DNN berichteten), die noch bis zum 3. April 2020 im Ständehaus zu sehen ist.

Im Nachlass des Architekten hat sich neben Gemälden, Zeichnungen und Fotografien ein von Scherz 1944 angefertigtes Manuskript zur Villa Rothermundt erhalten, aus dem Webersinke wiederholt zitiert. Die deutschstämmige Familie war bereits seit den 1860er Jahren in Dresden ansässig, als „der Sohn Adolf Rothermundt (…) am 24. August 1895 von Petersburg nach Blasewitz“ übersiedelte, heißt es darin. Mit Zuckerfabriken und Tabakhandel in Sankt Petersburg zu Vermögen gekommen, „kaufte er das Grundstück deutsche Kaiserallee No. 34 und ließ sich (…) 1896–1897 eine herrschaftliche Villa erbauen.“

Der Bauherr wünschte eine komfortable Ausstattung

Den „Blättern für Architektur und Kunsthandwerk“ von 1899 zufolge befand sich auf dem Grundstück bereits ein 1890 von Scherz erbautes Wohnhaus, das größtenteils abgebrochen, teilweise aber in den Neubau integriert wurde. Das schlossartige Bauwerk mit seinem rechteckigen Turm weist Stilelemente der Neorenaissance, aber auch des Barocks und der Gotik auf. Die Wandflächen sind in Kalkmörtel geputzt, die Fensterrahmungen aus gelblichem Sandstein hergestellt. Den Giebel der Südseite schmückt eine Sonnenuhr. Über dem zweiten Obergeschoss der Westseite verläuft ein Zierfries, der den „Blättern für Architektur und Kunsthandwerk“ zufolge vom „Berliner Bildhauer Heinrich Giesecke freihändig in Mörtelstuck“ angetragen wurde.

Ein Foto aus dem Jahr 2008: Schüler des Carl Maria Weber Gymnasiums beim musizieren vor ihrem Schulgebäude, der Villa Rothermundt. Quelle: DNN

Weitere Schmuckwerke schufen die Dresdner Bildhauer Eduard Jungbluth und Hermann Hasenohr. Die Gitter fertigte die renommierte Dresdner Firma August Kühnscherf und Söhne. Der kunstliebende Bauherr wünschte für seinen Alterssitz eine besonders komfortable Ausstattung, weshalb die Villa über eine moderne Warmwasserheizung und über eine eigene elektrische Beleuchtungsanlage verfügte, die unter der Gartenhalle installiert war. Das Zentrum des Hauses bildete die zweigeschossige Diele. Es hat sich eine von Scherz angefertigte Zeichnung erhalten, die deren ursprüngliche Gestaltung mit reich geschmückten Flügeltüren, aufwendig verzierten Supraporten und Treppengeländern zeigt. Die Treppensäule krönte ein geschnitzter Heiliger Georg, der heute nicht mehr erhalten ist.

Rothermundt war nicht nur Unternehmer, sondern auch Kunstsammler und besaß eine der wichtigsten Privatsammlungen der französischen Moderne und des deutschen Impressionismus in Dresden. Die Villa war ein beliebter Treffpunkt für Kunstfreunde und Maler, regelmäßig fanden Konzerte statt.

1909 ließ Rothermundt die Villa durch Scherz umbauen und dabei unter anderem den Wintergarten zur Gemäldegalerie umgestalten. Die Parkanlage wurde vom königlich-sächsischen Gartenbaudirektor Max Bertram entworfen und ausgeführt. „Im Garten, einem 12.000 Quadratmeter großen Areal, waren wertvolle Edel- und Nadelhölzer angepflanzt; im hinteren Teil des Gartens stand noch ein Teil vom Blasewitzer Tännicht und auch ein schöner Kegelschub.“ Bertram schuf einen waldartigen Park mit großzügigen Rasenflächen, geschwungenen Wegen, einem Teich, Pavillon, Sitzplätzen und Sportanlagen. „Der Wert des Gesamtgrundstückes stand mit ¾ millionen Mark zu Buch.“

In der Weltwirtschaftskrise ging der Familienbesitz verloren

In der Weltwirtschaftskrise ging der Familienbesitz Rothermundts verloren. Die Sammlung musste ab 1920 nach und nach verkauft werden. „Nach dem Heimgang des Herrn Adolf Rothermundt hat die Villa eine Zeit lang leer gestanden und wurde 1942 an die nationalsozialistische Volkswohlfahrt verkauft zur Unterbringung eines Kindergärtnerinnenseminars.“

1945 zog in die Villa die „Staatliche Akademie für Musik und Theater“ ein, aus der die „Hochschule für Musik Carl Maria von Weber“ hervorging. Seit 1965 wird die Villa für die Ausbildung junger, hochbegabter Musiker von der Spezialschule für Musik als Unterrichtsstätte und Wohnheim genutzt. Diese trägt heute den Namen „sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber“. 2007 bis 2008 fand eine denkmalgerechte Sanierung der Villa und der Parkanlage statt.

Von Sabine Webersinke