Archäologische Grabungen in Dresden – Von Gräbern, Mammuts und „Nickertzer“

Gut die Hälfte der werktätigen Bevölkerung muss mal mehr mal weniger große Strecken zum Arbeitsplatz pendeln. Das ist gesundheitlich belastend. Wer im Auto zum Arbeitsplatz fährt, ist ständig in Gefahr, Radiosender zu hören, deren Name mit „Antenne“, „Energy“ oder „Hitradio“ anfängt. Das kann zum gefürchteten Pendlertrauma bis hin zur Hirnschädigung führen. Aber zum Ausgleich gibt es die Pendlerpauschale, die uraltes deutsches Kulturgut ist und noch auf die Völkerwanderung zurückgeht – obwohl das ein sehr einseitiges, eklatant nur Richtung Westen und Süden gehendes Pendeln war.

Ob der Mann und die Frau, deren Gräber 1897 zufällig in drei Metern Tiefe beim Graben in der Lehmgrube Mittag an der späteren Fritz-Meinhardt-Straße in Nickern gefunden wurden, eine Pendlerpauschale bezogen, ist nicht gesichert, okay, eher unwahrscheinlich. Fakt ist aber, dass beide zu Lebzeiten zur wohlhabenden Bevölkerung gezählt haben dürften. Kleidung hat sich zwar nicht erhalten, aber die Fundstücke aus Metall waren exquisit: sowohl die beiden silbervergoldeten Gewandschließen der Frau als auch die zwei Lanzenspitzen, das Messer und das Kurzschwert, die den Mann ins Jenseits begleiteten.

Es waren, das legen die Beigaben nahe, unzweifelhaft Germanen, die hier zu Zeiten der Völkerwanderung bestattet wurden. Besonders in den Fibeln sah man in der Vergangenheit einen Beleg für die von der Niederelbe wegziehenden Langobarden, die auf ihrem Weg nach Süden wohl auch das Dresdner Elbtal gestreift hatten. Langobarden? Man weiß es nicht, aber der Name „Langobarden-Gräber“ blieb.

Der fruchtbare Lössboden zog die Menschen magisch an

Auch von ihnen ist die Rede in Heft 13 der „Archaeonaut“-Reihe des Landesamtes für Archäologie Sachsen. Die Publikation ist explizit Nickern und Prohlis gewidmet, informiert über „ Archäologie und Geschichte am Geberbach in Dresden“. Vermittelt wird, weshalb die südliche Elbtalweitung im Bereich der Ortslagen Nickern und Prohlis zu den wichtigsten archäologischen Fundlandschaften in Dresden zählt. Die Hanglage war’s eher nicht, es waren die fruchtbaren Lössböden, die Menschen durch die Jahrhunderte hinweg anzogen.

Der Burgberg von Lockwitz mit slawischer Wallanlage von Südosten auf einer Postkarte aus der Zeit um 1910. Quelle: Repro

Die ältesten Nachweise einer bäuerlichen Besiedlung stammen aus der frühen Jungsteinzeit. Vor etwa 7500 Jahren wanderten die ersten Bauern von Böhmen her in die Elbtalweitung ein, ohne dass sie von einer Grenzkontrolle erfasst worden wären, geschweige denn Maut bezahlt hätten. In den über mehrere Jahrhunderte bestehenden Siedlungen konnten umfangreiche Spuren von Hausgrundrissen nachgewiesen werden. Die waren recht einheitlich – es handelte sich aber um Pfosten-, nicht Plattenbauten.

Zur Kultur der Bandkeramik, die sich herausbildete, gehörten auch mehrere Kreisgrabenanlagen. „Die einzigartige Häufung von Kreisgrabenanlagen macht Nickern zu einem der herausragendsten Orte in der mitteleuropäischen Jungsteinzeit“, versichern die Autoren. Sie räumen ein, dass das Fehlen archäologischer Hinterlassenschaften im Innern dieser Anlagen ihre Deutung erschwere. Womöglich handelte es sich um Viehkrale, um astronomische Observatorien oder „Kathedralen“ der Steinzeit? Oder waren es zentrale Orte einer multifunktionalen Nutzung – eine Art Immobilien-Variante der „eierlegenden Wollmilchsau“?

Auch aus nachfolgenden Epochen gibt es bemerkenswerte Funde, die schlaglichtartig zeigen, dass die Region nahezu kontinuierlich besiedelt war. Ausnahmen bestätigen die Regel.

War Sachsen eine No-Go-Area in der Mittelbronzezeit?

Zwischen 1600 und 1350 v. Chr. ist hier wie auch im Rest Sachsens ein auffälliger Rückgang an Fundstellen, verbunden mit dem Verlust der kulturellen Merkmale der vorangegangenen Aunjetitzer Kultur, zu verzeichnen. Während sich in Nachbarregionen anhand der Bodenfunde „klar fassbare Kulturgruppen der Mittelbronzezeit“ widerspiegeln, gibt es hierzulande für diese Zeit kaum Siedlungsnachweise. War Sachsen damals eine No-Go-Area?

Die Publikation ist als Begleitheft für den in diesem Jahr eröffneten „Archaeo-Pfad Dresden – Kulturhistorischer Rundwanderweg am Geberbach“ gedacht. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Dörfer Nickern und Prohlis seit ihrer Gründung im Mittelalter und weist auf die wichtigsten Baudenkmäler hin.

Altprohlis um 1970, Blick auf den Palitzschhof Quelle: Repro

Vor allem Prohlis nahm ja eine Entwicklung vom kleinen Dorf zum großen Stadtbezirk, in dem Ende der 1980er-Jahre etwa 30 000 Menschen lebten. Mussten die alten Bauten des Dorfes Prohlis sozialistischen Wohnblöcken weichen, so wurde der größte Teil des alten Dorfes Nickern am Mittag des 14. Februar 1945 durch amerikanische Bomber und deren Bomben zerstört. Was in Nickern die Lehmgrube des Ziegeleibesitzers Mittag war, das war in Prohlis die Lehmgrube der Ziegelei Kunath. Dort fand sich 1928 allerdings nichts Germanisches, sondern neben allerlei Knochen- und Zahnresten eiszeitlicher Großsäuger nicht zuletzt ein großer Mammutstoßzahn. Die Prohliser „Mammutjagd“ ging damals als Sensationsmeldung durch die Presse.

Bäcker halfen, als in Dresden die Pest wütete

Vermittelt wird auch, dass der Geberbach für die Wasserversorgung von Nickern von hoher Bedeutung war, was aparterweise aus etlichen Streitschlichtungen und Gerichtsurteilen abgeleitet werden konnte. 1683 ließ der Rittergutbesitzer Gottfried Wiesener, kurfürstlicher Rat und Leib-Medicus zu Dresden, an der Westseite des Gutes Nickern ein dreigeschossiges Brauhaus „mit großen, schön und hoch gewölbten Kellern“ anbauen. Das Bier, für das er laut Eigenwerbung „das reinste Teichwasser“ nahm, vermarktete er als „ein trefflich Bier für Kranke“. Wie man in dem Archaeonaut-Heft erfährt, wurde dieses Bier noch im 19. Jahrhundert unter dem Namen „Nickertzer“ gehandelt.

Apart auch der Hinweis darauf, dass, als in den Jahren 1522 und 1527 die Pest in Dresden wütete und die Stadttore gesperrt waren, die Nickerner Bäcker gemeinsam mit denen aus Lockwitz und dem Hummelmüller aus dem Lockwitzgrund mehrmals wöchentlich Brot und Mehl vor der Stadt abluden. So kam es im Zuge der Pest-Pandemie nicht auch noch zu einer Hungernot. Zum Dank für diese frühe Form eines Home Delivery Service gab’s für alle Helfer das Privileg des freien Mehl- und Brothandels.

Richard Funke/ Margit Georgi/ Bettina Heger/ Florian Innerhofer/ Anja Kaltofen/ Peter Neukirch/ Thomas Westphalen: Nickern und Prohlis – Archäologie und Geschichte am Geberbach in Dresden. Archaeonaut, Heft 13. 48 Seiten mit 60 meist farbigen Textabbildungen, 6,80 Euro, ISBN 978-3-943770-51-3

