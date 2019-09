Heilsarmee plant Erweiterungsbau

Dresden

In der Küche der Heilsarmee geht es gefährlich zu. Eigentlich ausgelegt für die Zubereitung von 40 Mahlzeiten am Tag, werden dort täglich über 100 Essen gekocht. Riesige Töpfe müssen die sechs Küchenmitarbeiter auf engstem Raum umher jonglieren. Den modernen Standards entspricht die Einrichtung der Küche schon lange nicht mehr. „Als ich hier die Leitung übernahm, kamen 700 Menschen im Monat zu uns. Heute sind es 2300“, sagt Rosemarie Scharf. Seit acht Jahren leitet sie gemeinsam mit ihrem Mann die Heilsarmee in Dresden im Hauptstandort an der Reicker Straße.

Rosemarie Scharf zeigt, wo der Erweiterungsbau entstehen soll. Quelle: Dietrich Flechtner

Hilfebedarf stetig gewachsen

Seitdem sei der Bedarf an Lebensmitteln, gekochten Mahlzeiten und sozialer Unterstützung stetig gewachsen, sagt Rosemarie Scharf. Vor allem Rentner, aber auch große Familien, Geflüchtete und Hartz-IV-Empfänger kämen zu der Hilfsorganisation – alles Menschen, die knapp über dem Existenzminimum leben.

Lebensmittelausgabe im Freien – auch im Winter

Schon lange sind die Mitarbeiter der Heilsarmee mit der räumlichen Situation an der Reicker Straße überfordert. Da im Inneren des Gebäudes der Platz fehle, findet die Lebensmittelausgabe im Freien statt, im Sommer wie im Winter. Der Platz im Tagestreff, wo die Menschen essen können, reiche schon lange nicht mehr. Außerdem gibt es keine Fahrstühle, was besonders für Ältere und Behinderte Menschen ein Problem ist. „Deshalb brauchen wir unbedingt den geplanten Erweiterungsbau“, sagt Rosemarie Scharf.

Neubau soll bis Herbst 2020 stehen

Direkt hinter dem jetzigen Standort der Heilsarmee, wo jetzt noch nichts als Rasen ist, soll ein zweites Gebäude der Hilfsorganisation entstehen. Auf zwei Etagen, mit einer modernen und vor allem größeren Küche und einem Mehrzweckraum wollen Scharf und ihre Kollegen dem steigenden Bedarf der Dresdner gerecht werden. Der Bau soll so schnell wie möglich beginnen und zum Herbst nächsten Jahres fertig sein.

Ute Stache im Lebensmittellager, das im geplanten Neubau unterkommen soll. Quelle: Dietrich Flechtner

900 000 Euro fehlen noch

„Die Pläne und die Baugenehmigung haben wir“, sagt die Leiterin der Hilfsorganisation. Allerdings fehle der Heilsarmee noch Geld – genauer 900 000 Euro. An dieses will sie durch Spenden kommen. Aus diesem Grund veranstaltete die Heilsarmee Dresden am Mittwochvormittag ein Wohltätigkeits-Frühstück – in einem Zelt auf der Wiese, wo bald schon das neue Gebäude stehen soll. Mit Informationen über die internationale Hilfsorganisation und Überzeugungskraft haben Scharf und ihre Kollegen die Gäste dabei zum Spenden aufgerufen. Damit sie am Ende die 1,6 Millionen Euro für den Bau und die Einrichtung des geplanten Gebäudes stemmen können. „650 000 Euro werden wir wohl von der Stadt bekommen“, sagt Scharf. Der Rest fehlt noch. „Daher brauchen wir jeden einzelnen Euro.“

Im Herbst kommenden Jahres soll das Gebäude fertig sein. Bis dahin müssen die Mitarbeiter der Heilsarmee weiterhin in der viel zu engen Küche jonglieren und improvisieren.

Spendenkonto für die Unterstützung der Heilsarmee in Dresden: IBAN DE33 3506 0190 1011 3500 26 bei der KD-Bank eG, Stichwort Dresden helfen; weitere Informationen im Internet unter der Adresse www.heilsarmee.de und www.heilsarmee.de/dresden-helfen.html

Von Laura Catoni